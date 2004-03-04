Oslokonserter med jazzbandet Quarter Past

Jazzbandet Quarter Past, som gjorde en meget bra innsats under Balladefesten i februar, spiller nå to konserter på rappen i Oslo: På Bare Jazz fredag 5. mars, og på Sofies lørdag 6. mars. Bandet spiller i følge eget utsagn intens og egenkomponert jazz i stilen etter John Coltrane og Miles Davis, og omtaler seg selv som representanter for den nye generasjonen av musikere «som føler seg komfortable i flere musikksettinger og -genre.»

Quarter Past har til dels gjort stor furore med sine opptredener, og satte senest et fullsatt Mono på hodet da de 8. februar 2004 spilte på Ballades fest, et arrangement som også omfattet så diverse artister som Paal Nilssen-Love, Hild Sofie Tafjord, Unni Løvlid, Bare Egil og Casa Electro Novo.

Musikerne har bakgrunn fra Institutt for Musikk og Teater ved Universitetet i Oslo, og skal i løpet av våren slippe sin første plate, som er innspilt i Rainbow Studios i Oslo.

— Forklaringen på navnet vårt er todelt, forteller pianist Helge Jørgensen. – For det første så henspeiler det på det akademiske kvarteret, da vi alle har akademisk bakgrunn. Men den andre grunnen er nok litt mer treffende. Vi klarer aldri å begynne bandøvelsene våre når vi skal, vi er alltid et kvarter forsinket. Bortsett fra når vi spiller konsert, da.

Quarter Pasts medlemmer sier selv at de tilhører den nye generasjonen musikere, som føler seg komfortable i flere musikksettinger og -genre. Dette gjenspeiles blant annet ved at de dukker opp i mange forskjellige sammenhenger. Saksofonist Dag Stiberg spiller blant annet titt og ofte med Madrugada, bassist Carl Gjerdrum er å høre i visepop-bandet Morild og standardjazzduoen Off Minor, pianist Helge Jørgensen er fast medlem i improvisasjonsbandet Legotrip, mens man kan dumpe over trommeslager Kyrre Tromm Lindvig både på Grønlandshagen med sitt punkband eller over knottene på en synth i studioet på Institutt for Musikk og Teater.

Banddet kan ellers skryte av å ha en fast fanbase på historisk grunn, nemlig på Amatøren i Oslo, kroen på Sogn Studentby. Det var her hele den norske jazzelite fra 60-tallet gjorde sine første konsterter, og Quarter Past anser denne historiske dimensjonen som en stor inspirasjon. Her vil de for øvrig også gjøre en konsert fredag 30. april.

Resultatet av musikernes brede bakgrunn er nødvendigvis også å høre i musikken selv, som spenner fra fri-jazz via intens hard-bop til modal groovebasert improvisasjon – gjerne i skjeve taktarter. Selv forkuserer Quarter Past sterkt på at de er et band og ikke en samling musikerne som bare har slumpet sammen om å spille gjennom noen standardlåter uten mål og mening.

— Vi har jobbet med dette konseptet lenge, sier Carl Gjerdrum, som sammen med Helge Jørgensen er bandets hovedkomponist.

— Det tar tid å jobbe frem nye måter å improvisere på, slikt sett jobber vi i felleskap og bruker vår teoretiske forståelse og lange erfaring som musikere til å opparbeide et uttrykk som forhåpentligvis både har dybde og en inderlighet i seg, forteller Kyrre Tromm Lindvig, som lesere av Ballade nok også vil kjenne igjen som fast bidragsyter til dette organet.

Saksofonist Dag Stiberg er opptatt av trøkken.

— Det finnes så mye skit der ute, så mye pinglemusikk, sier han på karakteristisk nordlandsk. – Vi gir full trøkk, dette er ikke sofamusikk.

«Bandet vekker mildt sagt oppsikt uansett hvor de spiller», står det å lese på Bare Jazz’ hjemmesider i forkant av konserten som bandet skal spille der. Skribent og fotograf Ann Iren Ødeby omtalte kvartetten på følgende vis etter Balladefesten på Mono:»Quarter Past avsluttet kveldens kunstneriske avdeling med et fyrverkeri av et sett.»

Quarter Past kan også oppleves i levende live fredag 5. mars mellom 15:00 og 16:00, da de vil opptre live i Midt i Musikken på NRK P2.