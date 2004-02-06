Ballade inviterer til fest på Cafe Mono søndag

Ballade.no og MIC har gleden av å invitere til historiens første Ballade-fest. Ballade er i løpet av tre og et halvt hektiske år blitt Norges ledende musikknettsted – og har rett og slett ikke hatt tid til å feire dette før nå. Nå tar vi det igjen med en stor fest på Cafe Mono i Oslo søndag 8. februar, der Unni Løvlid, Hild Sofie Tafjord, Paal Nilssen-Love, Bare Egil, Dementia Narcissus, Quarter Past og Casa Electro Novo vil opptre. Tilstelningen er åpen for alle. Vi deler også ut historiens første Balladepris – til en særlig fortjenestefull person i norsk musikkliv.

Festen finner sted på Cafe Mono i Pløens gate 8 i Oslo søndag 8. februar. Og siden enkelte tvilsomme individer kanskje skal tidlig på jobb mandag, starter vi tilsvarende tidlig – med innslipp alt fra klokken 18.

Balladeredaksjonen og gode hjelpere har satt sammen følgende musikalske festmeny for kvelden:

Unni Løvlid

Hild Sofie Tafjord

Paal Nilssen-Love

Bare Egil

Dementia Narcissus (performance)

Quarter Past

Casa Electro Novo (GER)

Kveldens DJer blir Marit Karlsen (Trust Me), Tom Kalstad (Angel/Kraftverk), Joakim Haugland (Smalltown Supersound), Gro Narvestad (Ambolt/Inferno), Janne Stang Dahl (PNEK) – og antagelig enda noen til.

Kort om artistene:

Unni Løvlid er fra Hornindal i Sogn og Fjordane, og er en av de fremste unge utøverne av folkemusikk her hjemme. Hun er en allsidig soloartist med en svært sterk og utrykksfull stemme, og føler seg like hjemme i støyende samtidsmusikk som i folkemusikk – noe hun nylig viste gjennom en mye rost deltagelse på Maja Ratkjes anti-opera «No Title Performance».

Hild Sofie Tafjord er en skolert utøver på horn, fløyter og elektronikk, med en sentral plass i improvisasjonsbandene og lydanarkistene SPUNK og Fe-Mail. Om Fe-Mails debutalbum «Syklubb fra Hælvete» mente ingen ringere enn Thurston Moore fra Sonic Youth:«Out of Norway comes the most exciting noise LP I’ve heard to date.» Om internasjonal flytrafikk tillater det, blir også støydiva og samtidskomponist Maja Ratkje med på moroa.

Paal Nilssen-Love er en av Norges mest aktive trommeslagere. Han har bl.a. spilt med Frode Gjerstad Trio, The Thing, School Days og Atomic, er gjenstand for et stort portrettintervju i den siste utgaven av The Wire, og omtales på følgende vis på Alarms nettsider, der han er nominert med to plater i kategorien jazz: «Snakker vi om en av verdens beste trommeslagere? Stavangergutten har en spillestil som minner om pilking, boksing og nevrokirurgi, og folk som hører og ser han spille for første gang tror verken sine øyne eller ører.»

Bare Egil er soloutgaven av Egil Hegerberg. Han startet sin karriere med legendariske Gartnerlosjen, og har ellers har markert seg som medlem av strålende prosjekter som Black Debbath, Thulsa Doom, Lyd, Hurra Torpedo og Familien Ost. Mannen med musikkbransjens hurtigst voksende skjegg kan for tiden oppleves som skurk i barnetimen, og har den siste tiden ellers opptrådt med det mildt schizofrene prosjektet «Vrøvl og fanteri i Bare Egil by».

Dementia Narcissus er alter egoet til fantasy- og fetisjfotograf Sandra Jensen, som de senere årene også har satset mye på performance-kunst med egetskrevet materiale. Dementia-showene har blitt beskrevet som avant garde-drama og industrielt teater med en ekstremt splittet skikkelse i hovedrollen. Den siste tiden har dette dydsmonsteret også pleiet intim omgang med selveste djevelens advokat: Gothminister.

Casa Electro Novo (Tyskland) blir kveldens eneste utenlandske innslag, og omtales som et elektronisk enmannsirkus som bygger bro mellom glitrende Las Vegas-show og dadaistisk performance-kunst. Musikken er forsøkt beskrevet som elektronisk retro-trashpop på speed. Han skal ha gitt Madrugada-publikumet kollektivt hakeslepp etter å ha spilt support for nordmennene i desember, og ble umiddelbart invitert tilbake til ny dyst som oppvarmer på Rockefeller.

Quarter Past er en ung, norsk jazzkvartett bestående av Dag Stiberg (altsax), Helge Jørgensen (piano), Kyrre Tromm Lindvig (trommer) og Carl F. Gjerdrum (kontrabass). Hardtslående og melodiøst band med kun eget materiale, godt forankret i 60-tallets stilidiom, med Shorter og Coltrane blant referansene. De vil få æren av å avrunde hele kvelden, som også vil by på forskjellige forundringspakker underveis.

Programmet begynner klokken kl. 19.00. Vi lover overraskelser, musikere og artister i uventede konstellasjoner, samt øvrige kunstneriske innslag. For øvrig fyller Ballade-redaktør Arvid Skancke-Knutsen også førti år denne kvelden, og feirer samtidig 25 års-jubileum som musikkjournalist.

Ballade og MIC. no kan ellers notere seg for en svært bra januarmåned, med til sammen 2, 6 millioner treff, 1, 4 millioner viste dokumenter og i overkant av 77 000 besøkende.

Inngang for kvelden koster kroner 50,-. Vi anbefaler alle å komme tidlig – ikke minst for å nyte et tettpakket program. I tillegg vil det altså bli tidenes første overrekkelse av Ballade-prisen, som skal deles ut til en særlig fortjenestefull person i norsk musikkliv.

Vi ønsker alle våre lesere som har mulighet til det hjertelig velkommen!