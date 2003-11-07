Ny opplagsrekord – og en ukes pause for Ballade

I oktober måned satte Ballade.no ny leserrekord med over 1,5 million viste sider. – Vi gleder oss svært over leseroppslutningen, men trenger nå samtidig tid for å samle tråder, og evaluere Ballades rolle i tiden fremover, sier redaktør Arvid Skancke-Knutsen, som også legger til: – Det er ikke gudegitt at et tilbud som krever såpass store ressurser vil finnes til evig tid, om ikke også bevilgende myndigheter ser verdien av denne innsatsen, og bidrar aktivt med å stimulere og legge forholdene til rette. Fra mandag 10. november vil det gå en uke før Ballade igjen blir oppdatert, slik at vi først er tilbake mandag 17. november.

Av Arvid Skancke-Knutsen, redaktør, Ballade

#gallery-3 {

margin: auto;

}

#gallery-3 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-3 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-3 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Den 1. september var det tre år siden Musikkinformasjonssenterets nettavis, Ballade.no, første gang så dagens lys.

— Vi har begrensede ressurser, også til dette prosjektet, og vi oppfordrer derfor alle til å bidra med stoff og innspill slik at vårt ønske om å tilby et sentralt og interessant nettsted for norsk musikk kan oppfylles, skrev daværende direktør for Musikkinformasjonssenteret, Jostein Simble, i sin velkomsthilsen.

Siden den gang har MIC satset store ressurser på å videreutvikle Ballade og sine øvrige netttilbud. I løpet av denne perioden har Ballade-redaksjonen alene publisert mer enn fire tusen artikler, intervjuer og debattinnlegg. Mange gode penner og tunge navn fra norsk musikk- og kulturliv har vært innom spaltene våre. Temperaturen har tidvis vært nokså høy, men forhåpentlig har vi likevel aldri mistet hovedmålet vårt av syne: Å dekke norsk musikk og norsk musikkliv på et bredest mulig grunnlag, med særlig vekt på de smalere miljøene, utøverne og genrene som ikke alltid har så lett for å slippe til i andre medier.

Vi kan nok være så ubeskjedne at vi fastslår at Ballade.no og Musikkinformasjonssenteret har oppnådd en viss suksess – med hva det innebærer av gjennomslagskraft for våre hjertesaker og norsk musikkliv i sin helhet. Ballade.no er i dag Norges største nettavis for musikk, og publiserer godt over hundre artikler i måneden. Mange av oppslagene våre blir også tatt videre i andre medier, som nå sist med engasjementet for Oslos musikkscener, som samlet mer enn 2300 underskrifter fra hele norsk musikkliv.

Musikkinformasjonssenteret har som nevnt lagt ned store ressurser, både økonomisk og menneskelig, for å skape suksessen rundt Ballade og MIC på nett. En slik suksess kommer naturligvis ikke gratis. Og det er heller ikke gudegitt at tilbud som krever såpass store ressurser vil finnes til evig tid, om ikke også bevilgende myndigheter ser verdien av denne innsatsen, og bidrar aktivt med å stimulere og legge forholdene til rette.

Ballade har per idag en fast ansatt, og tre tilknyttede freelance-medarbeidere. Vi skal ikke legge skjul på at våre ambisjoner om å lage en best mulig avis for norsk musikkliv til tider medfører et høyt arbeidspress for en liten redaksjon. Kommende uke vil vi derfor prioritere å arbeide internt redaksjonelt og strategisk, ikke minst for å prøve å knytte tettere bånd til interessante samarbeidspartnere, og for å se på muligheten til å innhente økte ressurser.Vi regner med at våre lesere vil ha forståelse for at vi velger å gjøre det på denne måten, snarere enn å presentere dere for et produkt som ville være dårligere enn dere er blitt vant til.

Ballade mottok i dag svært gledelige tall for oktober måned, som var vår beste noensinne. Vi hadde mer enn 1,5 millioner viste sider, og nærmere 90 000 treff daglig. Antall unike brukere var over 60 000, noe som vel også antyder at vi fyller en funksjon.

Redaksjonen vil ellers være betjent i vanlig kontortid i tiden fremover, selv om avisen ikke oppdateres på vanlig vis. Om du har lyst til å sende oss og MIC en liten hilsen i mellomtiden, er det bare å kontakte oss på vår vanlige adresse: ballade@mic.no.