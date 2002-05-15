Rekordstor oppslutning for Ballade

Ballade har den siste tiden opplevd en nesten eksplosjonsartet økning i antall lesere. Vi er nå oppe i nærmere en halv million viste sider per måned, og har godt over 30 000 treff hver eneste virkedag. 719 794 treff stoppet taksameteret vårt på i april måned – noe som gir oss nesten doblet tilslutning på et drøyt halvår.

I oktober 2001 satte Ballade ny rekord med 268 113 viste sider per måned. Etter nyttår har denne tendensen vokst seg enda kraftigere, og topper seg foreløpig i tallene for april i år, der folk har gått inn på i alt 457 369 forskjellige elementer i nettilbudet vårt. I snitt har vi nå noe over 30 000 treff hver eneste virkedag, noe vi selvsagt er storveis fornøyde med. Dermed er Ballade etter alle solemerker den største rene musikkavisen på nettet her hjemme.

I april måned la Ballade ut nærmere 216 artikler og notiser fra norsk musikkliv – inkludert biografier på alle våre fremste komponister innen kunstmusikken. Siden årsskiftet har vi publisert over 600 saker om stort og smått, der vi har dekket alt fra Infernofestivalen til kampen om å verne rundt musikkutdanningen – som for øvrig ser ut til å krones med seier i disse dager. Denne uken setter vi et spesielt fokus på samtidsmusikktidsskriftet Parergon, som har gitt oss eksempler på den type stoff de gjerne befatter seg med. I tillegg har vår faste frilansskribent Didrik Søderlind gått inn og kastet et blikk på den kristne populærmusikken – en tilsynelatende litt lukket del av norsk platebransje, som likevel utgjør mellom fem og syv prosent av markedet her hjemme.

Ballade leses altså av stadig flere – og mange av våre lesere har dessuten viktige posisjoner innen norsk musikk- og kulturliv. Det er gledelig at så mange benytter sjansen til å sette fokus på sentrale saker ved å skrive kronikker og leserbrev hos oss – og at Ballade stadig oftere innehar rollen som det viktigste forumet for musikkdebatt på nettet. Eksempler på dette kan være de sterke reaksjonene som både Kol Simchas-saken og Spellemannsdebatten avfødte, der en rekke aktører grep sjansen til å nå ut med sine synspunkter gjennom oss. Dette er vi selvsagt både takknemlige og glade for.

En hyggelig utvikling den senere tiden er dessuten at vi har inngått uformelle samarbeid med både Norsk Jazzforum, Norges Korforbund og Norges Korpsforbund, som nå på fast basis publiserer saker innen sine felt hos oss. Vi tror at dette er med å styrke det tilbudet vi gir våre lesere, og diskuterer gjerne lignende former for samarbeid også med andre organisasjoner og aktører.

Ellers benytter vi gjerne anledningen til å minne om at Norsk Musikkinformasjon, som er ansvarlig utgiver av Ballade, for tiden utlyser to stillinger. Til Ballade søker vi en journalist med god evne til selvstendig arbeid, stor arbeidskapasitet, godt språk og inngående kjennskap til norsk musikkliv. Arbeidsområder vil omfatte både nyhetsjournalistikk, artikkelskriving og intervjuer. Du kan lese mer om utlysningen ved å følge den første artikkellenken nedenfor, der du også finner informasjon om en spennende stilling til, som i hovedsak er tenkt besatt av en engelskkyndig og skrivefør ressursperson, som kan tenke seg å jobbe med Norsk Musikkinformasjons mer internasjonale virkefelt. Søknadsfrist for begge stillinger er 22. mai.

Om du har lyst til å være med på å utvikle Ballade videre – på den ene eller andre måten – er du i hvert fall hjertelig velkommen!