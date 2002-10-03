Ballade passerer en million

Champagnekorkene satt løst i veggene på Ballade-kontoret, da vi fikk inn lesertallene for september. Vi hadde rundt 1, 1 million treff denne måneden – en økning på nærmere 200 000 hits i forhold til vår forrige rekord. På én eneste dag hadde vi på det meste 73 500 treff, og 45 000 viste sider.

Av Arvid Skancke-Knutsen, redaktør, Ballade.no

Vi i Ballade er meget fornøyde over disse oppmuntrende tallene, som vel viser at vår blanding av stoff om smalt og bredt, bransje- og kulturstoff ser ut til å fenge. Mer enn en million treff per måned er svært oppmuntrende tall for en nettavis som beskjeftiger seg med kultur – og attpåtil ett spesifikt felt av kulturen.

I disse dager setter Ballade-redaksjonen inn store ressurser på å dekke Ultima 2002 best mulig. I løpet av de kommende ti dagene skal du kunne få lese både intervjuer, anmeldelser og artikler rundt Norges kanskje aller viktigste musikkfestival, der vi fortløpende skal forsøke å sette søkelyset på noe av det mangfoldet som Ultima representerer. Det betyr selvsagt også at vi åpner opp for debatt rundt selve festivalen, når det kommer innspill som det til komponist Ragnar Söderlind mandag.

Denne saken er for øvrig tatt videre i Dagsavisen de siste par dagene. Dagsavisen ga også ut et eget bilag til festivalen denne uken. I dag, da Ultima 2003 tar offisielt til, finner vi ellers at morgennummeret til Aftenposten har satt av en hel side til festivalen, mens Dagbladet varter opp med en halv side i sin kulturseksjon. I Norges største avis, VG, finner vi derimot ikke ett eneste ord om festivalen – ikke en gang i notisform. Vi regner med at VG kommer sterkere tilbake underveis, men ser ikke helt bort fra at slike prioteringer også kan være en medvirkende forklaring på at det synes å være et genuint behov for nettsteder som Ballade.

Ellers er det antagelig saken om påstått tuskhandel med plater som har dratt mange lesere den siste tiden. Som i tilfellet med Söderlinds Ultima-kritikk, er det vår redaksjonelle plikt å skrive også om slike saker – samme hvor ubehagelige de måtte fortone seg for de berørte parter. Vi vil gjerne understreke at intervjuet vi i dag bringer med Peter Gjerstad, der han detaljert gjør rede for hvordan byttehandelen har foregått, er basert på forhold som ligger noen år tilbake i tid. Vi krysser derfor fingrene for at platebransjen allerede har tatt de skritt som er nødvendige i forhold til denne praksisen, som nok dessverre i manges øyne stiller deler av platebransjen i et noe uheldig lys. Forhåpentlig vil denne saken ende opp som et spørsmål om «moral, og ikke juss», for å vri på et utsagn Tore Hansen i Norsk Artistforbund kom med tidligere i denne uken.

Men først og fremst er vi i Norsk Musikkinformasjon utrolig glade for den tilliten som dere lesere viser oss ved stadig å komme innom sidene våre.