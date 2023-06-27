17-årige Winter har tatt nettet med storm

17 år gamle Havanna Winter har alternert mellom Norge og USA i jaget etter popstjernestatus. Drømmen jages gjennom tornadoer og Hollywood-skilt, ispedd norsk regn.

Ballade fikk skviset inn en liten prat med den unge artisten om forhold, den nye singelen og ambisjonene videre:

G (for intervjuer George): Hvordan har responsen på singelen “Tornado” vært siden slippet i forrige uke?

H (for Havanna Winter): Det har vært veldig bra! Jeg blir veldig glad når folk liker låta mi like mye som jeg gjør. Det er veldig viktig for meg at den er relaterbar.

G: Ja, for hvem er det som foreløpig har gitt uttrykk for at de relaterer til “Tornado”? Hvilke folk er det som kan kjenne seg i låtas historie?

H: Det er jo folk som har gått gjennom vanskelige ting i forhold og relasjoner. Sangen handler om en manipulator, og en manipulator er en som utgir seg for å være noen de ikke er; de later som om de bryr seg om deg, men har egentlig bare egoistiske intensjoner og skumle tanker. Det var viktig for meg å skrive om, fordi jeg har hatt erfaring med sånne mennesker og jeg følte at det var viktig å belyse. Man finner også de relasjonene i litt av alt [i livet], i business, vennskap – ja.

G: “Tornado” bygger på en klar Dorothy fra “Trollmannen i Oz”-symbolikk, i hvert fall i singelens visuelle forpakning og musikkvideo. I filmen er Dorothy en figur som er veldig tillitsfull, gir mye makt til hjelpere og venner fordi hun tenker at alle andre vil henne godt. Var dette noe av tanken da dere landet på estetikken i det rent visuelle?

H: Ja, da vi var i studio ville jeg skrive om en mester-manipulator, og så blir jeg ofte inspirert av gamle filmer – og jeg prøver alltid å lage spin-off-historier fra dem. Alt bare falt på plass; Oz er jo en manipulator som utgir seg for å være noen han ikke er, så det passet jo egentlig helt perfekt.

Hjem er hvor Havanna er med sine

Den unge artisten har allerede opplevd flere år med norsk og amerikansk oppvekst, og henter inspirasjon fra begge steder – og klimaer. Artistnavnet hennes er i seg selv et oksymoron: Havanna som gir varme, cubanske konnotasjoner (og hun er selv halvt spansk), mens Winter tar oss til norske landskap og bitende kulde. I spørsmålet om hvor “hjem” er for henne, reflekterer hun over flere prosesser.

G: Jeg føler at låta er litt inspirert av tidlig 2000-tallspop, og har et sample på slutten med ordene “There’s no place like home”. Hvor er hjem for deg da, Havanna?

H: Hjem for meg er der de jeg er glad i er, og der jeg kan være med kule og kreative folk. Det er riktig at det har vært mye mellom Norge og USA. Det er så mye bra som skjer begge stedene for meg, så det er vanskelig å velge mellom dem.

G: Tilbake til 2000-tallslyden: Jeg hører et slags drømmende poplandskap i “Tornado”, med instrumenteringen og måten vokalen flyter inn i instrumentene. Det gir meg assosiasjoner til den tidlige diskografien til Christina Aguilera og P!nk. Men hvilke artister er det du hører på eller lar deg inspirere av når du lager musikk?

H: Lana Del Rey! Jeg henter masse inspirasjon av henne, og jeg føler vi har ganske like trekk i musikken vår. Vi får begge inspirasjon fra gamle filmer, gamle sanger og musikere fra 40- og 50-tallet; fra forskjellige tidsepoker. Jeg elsker henne, hun er et idol.

G: Er “Tornado” del av et større prosjekt?

H: [Svarer mystisk] Det kan absolutt hende.

Barndom, drømmer og Hollywood

Noe som fremkommer tydelig i Havanna Winters ferd til millioner av følgere på sosiale medier og påbegynt musikkarriere er at hun våger å drømme – og å følge dem. Inspirasjonene kommer fra Hollywoods glamorøse historier og aktører, men også fra noe uventet norsk hold.

G: Jeg tenker at noe som knytter de forskjellige låtene dine sammen er drømmene som barn og unge har, store tanker som opptar mye av barndommen. Kjenner du deg igjen i disse følelsene når du lager musikken?

H: Når jeg hører på musikk, ønsker jeg å føle noe i det jeg hører. Det er mange som har lyttet til min musikk og fortalt meg at de føler noe de også, som er godt!

G: Er det noen artister i Norge du inspireres av og kunne tenkt deg å lage musikk med?

H: Jeg synes at Victoria Nadine er helt fantastisk. Hun kunne absolutt vært en naturlig samarbeidspartner. Victoria: Hvis du leser dette – hit me up! Jeg er også veldig glad i Madcon [ler]. Det gir meg veldig nostalgi når jeg hører på dem.

Veien videre fra drøm til scene

G: Det er veldig interessant å høre hva som inspirerer deg, og hvordan du vil lage ditt lydunivers. Hvordan ser din nære fremtid ut? Blir det noen konserter, flere visuals, singler?

H: Det blir definitivt noen flere singler. Og jeg forbereder meg til å kunne opptre live, så det skjer nok snart!

G: Har du selv vært på noen konserter som har gitt deg noen gode/sterke inntrykk? Noe du kan inspireres av når du skal spille live?

H: Ja, har vært på en del gode konserter. Jeg husker da jeg så Ariana Grande på Coachella (en årlig tredagers musikk- og kunstfestival i California, USA, red.mrk.) i 2019, hun var helt fantastisk. Det var en av de råeste konsertene jeg har vært på noensinne! Og så har jeg vært og sett på Polo & Pan, det er et par franske DJ-er som er helt fantastiske live. Det er typisk at alle konsertene jeg har vært på nå forsvant helt fra hodet [ler], men de to der gjorde i hvert fall godt inntrykk på meg.

De neste par årene blir interessante for 17-åringen. Med hennes online tilstedeværelse vil kanskje utfordringen være å finne en kunstnerisk identitet som er forenlig med budskapet hun vil levere – å blande sammen historier fra eget liv med store, ikoniske og kjente historier fra tidligere filmer og musikk. Én ting er sikkert, dog: Havanna Winter akter å følge regnbuen helt til siste endestopp – måtte det komme sol og storm på hennes vei dit.