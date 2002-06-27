Populærmusikk

Sommerrevy med Bare Egil Band

Publisert
27.06.2002
Skrevet av
- Red.

Bare Egil Band stiller i år med sommershow i Tønsberg – nærmere bestemt det musikalske lystspillet «Vrøvl og fanteri i Bare Egil By». Forestillingen spilles i Sjøbodamfiet på Brygga i Tønsberg 17.-20. juli, og skal i følge opphavsmann Egil Hegerberg selv være «ganske bra».

Av Egil Hegerberg (antar vi)

Det har vært stille fra Bare Egil Band etter suksessåret 1996 når debutplata deres «Absolutt Ikke Bare Egil Band» solgte til gull, singlene «Tagging», «Arne», «Kjærlighet mellom muslinger» og «Sko» herjet hitlistene, og bandet spilte publikumsbejublete show over hele landet. Men tro ikke de har ligget på latsiden siden da! På ingen måte. Neida! Hvert døgn, hver time, hvert minutt, ja, hvert brøkdelen av sekund de siste seks årene har medlemmene brukt på å finpusse det nye showet Vrøvl og fanteri i Bare Egil By.

Det har vært et enormt og tidkrevende arbeid. Gitaristen har tatt timer i arkitektur og byutvikling for å designe alle bygningene i byen. Bassisten har studert dramaturgi og litteratur samt tatt en dobbel doktorgrad i russiske folkeeventyr for at historien skal bli helstøpt og dramatisk korrekt. Trommeslageren har utdannet seg innen psykologi og lært seg å jobbe med trolldeig for å skape alle de spennende personlighetene; Fisker-Egil, Skomaker Egil, Strutseoppdretter Egil, Hallik Egil, Smugler Egil, Fundamentalist-Egil, Psykopat-Egil etc. Alle klassiske arketyper er med, men hver og en har sin egen historie og bakgrunn noe som gjør dem til hele og troverdige mennesker. Og sist men ikke minst har vokalisten tatt timer i fortellerteknikk, fullført teaterhøyskolen og sangerutdannelse ved Musikkhøgskolen og Konservatoriet i Trondheim, tatt operatimer og lært seg å danse ballett og electric boogie for å kunne formidle historien på en mest mulig profesjonell måte.

Resultatet er blitt ganske bra. Publikum er rimelig fornøyd. Dette er slett ikke verst, sier de. Det hagler med terningkast treere. Showet hadde førpremiere for et stappfullt Checkpoint Charlie under Humorfestivalen i Stavanger, og nå skal det spilles i Tønsberg i sommer før det blir full Norgesturné til høsten. Deretter blir det plate-, bok- og tegneserieutgivelser med innhold fra showet. Det vil sogar komme et eget kortspill basert på de populære karakterene. Så her er det bare å spenne seg fast og ta del i hysteriet før det i det hele tatt har startet. Billettbestilling kan du ordne her.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

