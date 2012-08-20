Oslo Jazzfestival i minus

Festivalen solgte færre billetter enn forventet.

Oslo Jazzfestival budsjetterte med et billettsalg på over 11.000 billetter i år. Billettsalget var imidlertid svakere enn forventet og festivalen må derfor tåle et lite underskudd i 2012, selv om antallet solgte billetter skal være like i underkant av 11.000.

– Vi er kjempefornøyde med avviklingen av festivalen. Det har vært mye bra respons, særlig på operakonsertene. Det har også vært mange fine klubbkonserter, selv om det ikke er til å stikke under stol at det har vært færre folk enn vi hadde håpet, sier markedssjef Lise Gulbrandsen.

Oslo Jazzfestival er en ideell stiftelse og har som mål å gå i balanse hvert år. I fjor fikk festivalen et overskudd på 470.000 kroner.

Under årets festival opptrådte blant annet Tony Bennett, Tord Gustavsen og Arild Andersen.