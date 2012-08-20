Jazz

Oslo Jazzfestival i minus

Publisert
20.08.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Festivalen solgte færre billetter enn forventet.

Oslo Jazzfestival budsjetterte med et billettsalg på over 11.000 billetter i år. Billettsalget var imidlertid svakere enn forventet og festivalen må derfor tåle et lite underskudd i 2012, selv om antallet solgte billetter skal være like i underkant av 11.000.

– Vi er kjempefornøyde med avviklingen av festivalen. Det har vært mye bra respons, særlig på operakonsertene. Det har også vært mange fine klubbkonserter, selv om det ikke er til å stikke under stol at det har vært færre folk enn vi hadde håpet, sier markedssjef Lise Gulbrandsen.

Oslo Jazzfestival er en ideell stiftelse og har som mål å gå i balanse hvert år. I fjor fikk festivalen et overskudd på 470.000 kroner.

Under årets festival opptrådte blant annet Tony Bennett, Tord Gustavsen og Arild Andersen.

FestivalerGenreJazz

Edvard Askeland

Nye utblåsninger mot Oslo Jazzfestival

Oslo Jazzfestival og Blow Out finner også i år sted på samme tid. Kollisjonen rammer Blow Out hardest, mener leder...

Anja Lauvdal

– Ideane får styre

Då Anja Lauvdal fekk stipend i 2011 var det ingen tvil om kva ho ville bruke det til.

Aslak Hartberg

Saboterer for seg sjølv

– Å blande sjangrar er ikkje så veldig smart, meiner Aslak Hartberg, som viser fram eit heilt nytt prosjekt på...

Hilde Tørdal, ny daglig leder av PNEK

Hilde Tørdal ny daglig leder i PNEK

Vi trenger mer formidling, mer kunstkritikk og få ut informasjonen om hvem kunstnerne er, sier den nye lederen av PNEK,...

NRK Klassisk ønskekonsert utenfor Radiohuset på Marienlyst i Oslo 29. mai

Variert musikk-meny på NRK Klassisk

Kan NRK Klassisk reddes? NRK Klassisk-redaktør svarer på kritikk fra Ola Tjørhom.

Lindstrøm på Henie Onstad

En dannet form for klubbing

Balladepodden gjestet bursdagsfeiringen med Lindstrøm på Henie-Onstad Kunstsenter.