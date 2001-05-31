Norske profiler i Salisbury

Norden står i fokus under årets Salisbury-festival som varer fram til 10. juni. Det Norske Solistkor, Iver Kleive, Knut Reiersrud, Terje Rypdal, Farmers Market og Biosphere har allerede gjennomført konserter og opptredener – mens Jo Strømgren Kompani står for tur. Den norske komponisten Geir Johnson var selv til stede under årets åpningshelg, der hans musikkinstallasjon «Rolling Angels» fikk stor plass.

Festivalens åpningskonsert ble døpt ”Arctic Voices”, og med det viste Salisbury-festivalen at den retter søkelyset mot de nordiske land – Norge, Danmark, Finland, Island, Sverige og Grønland. Komponist Geir Johnson var tilstede med musikk til Marit Benthe Norheims installasjon «Rolling Angels” og et verk for Det Norske Solistkor og solist Siri Torjesen til åpningskonserten.

– Det gikk veldig bra. Salisbury-festivalen er en regional festival med lange tradisjoner, og selger vel rundt 35.000 billetter – rundt tusen var tilstede på åpningskonserten. Slik sett er den litt mindre enn Festspillene i Bergen. Festivalen spenner også bredt innen musikkuttrykk, og tar også inn dans, performance og moderne teater.

Og sirkus får vi tilføye. Svenske Cirkus Cirkör opptrer onsdag 6. til og med lørdag 9. juni, mens den norske koreografen og danseren Jo Strømgren viser sitt nye verk ”There” – som har Europa som tema – søndag 3. og mandag 4. juni.

– Årets nordiske profil henger nok nøye sammen med festivalens ferske leder, Trevor Davies, som bodde i København fram til i fjor. Der var han leder for Kulturby ’96 og Københavns Internationale Teater, sier Johnson.

Salisbury-festivalen har vokst ut fra en tradisjonell klassisk festival, til å spenne over de fleste musikksjangre og kunstarter – og regnes i dag blant de mest respekterte og kvalitetsbevisste europeiske festivaler.

– Utgangspunktet er klassiske musikk, men jeg vil tilføre teater, verdensmusikk og avantgardekunst. Jeg liker å sette ting på spissen, og jeg vil forsøke å sammenstille Salisburys forsiktige middelalderkultur med avantgarde. Ånden i Salisbury er relativt fastlåst, det er et selvsikkert, beskyttet miljø – faktisk en total illusjon. Folk er så ordentlige og vennlige – slik er ikke resten av verden lengre. Det er et miljø jeg har et hat-kjærlighetsforhold til, og som det derfor interesserer meg å arbeide i, skjønt jeg samtidig holder på å brekke meg! Jeg må arbeide både med og mot konteksten, sa festivalleder Davies til danske Information før han tiltrådte stillingen.

Av årets festivalinnhold er performance, teater og sirkus er nevnt, og musikalsk spenner det fra jazz med Iain Ballamy og John Surman, samtidsmusikk med Philip Glass og klassisk med The Schubert Ensemble og Mikhaïl Rudy til filmvisninger av ”Metropolis” og ”Nosferatu” med musikk av det franske orkesteret Art Zoyd, rock med David Thomas fra Pere Ubu, verdensmusikk med Anoushka Shankar og Taraf de Haidouks og elektronika med Norges egen Geir ”Biosphere” Jenssen – som stilte med et to og en halv times langt verk i samarbeid med briten Jon Easterby sist mandag.

I tillegg til Biosphere, Strømgren, Det Norske Solistkor og Johnson har det vært sterk norsk representasjon ved festivalen: Terje Rypdal spilte sammen med den danske trompetisten Palle Mikkelborg og den walisiske harpisten Helen Davies, og Iver Kleive og Knut Reiersrud var også tilstede. Og norgesvenn og jazzsaksofonist Iain Ballamy gjorde en spillejobb med eksentrikerne i Farmers Market og den bulgarske saksofonisten Trifon Trifonov.

– Det er klart økende interesse for norsk musikk ute i verden nå, og personlig synes jeg det er spesielt morsomt at installasjonen jeg har skrevet musikken til vekker oppmerksomhet. Vi har allerede vist den fram i Skandinavia, England og Skottland, og neste uke reiser jeg til den danske byen Sæby, mens vi også har fått flere invitasjoner og forespørsler fra Danmark, Sør-Afrika og USA, forteller Johnson.

Installasjonen ”16 Angels” er 16 engleskulpturer i betong utført av Marit Benthe Norheim, der hver engel har sin egen lydinstallasjon komponert av Johnson.

