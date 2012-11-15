Frode Thingnæs er død

Frode Thingnæs døde torsdag, 72 år gammel, melder NRK.

Thingnæs, som var både musiker, komponist, arrangør og orkesterleder, fikk et hjerteinfarkt for tidligere denne uken.

— Som jazztrombonist vet jeg ingen som har gjort ham rangen stridig de siste 50 årene, skrev NRKs jazz-ekspert Jan Ditlev Hansen i anledning musikerens 70-årsdag.

Thingnæs ble født i Nore i Numedal men vokste opp i Oslo. Han vant 1. solistpris ved jazzamatørenes NM i 1959, og har vært yrkesmusiker siden 1960. Han har spilt inn en rekke plater, og fått mange priser, blant annet Buddyprisen i 1970, NOPA-prisen for årets verk i 1976, og flere stipender.

Thingnæs var i mange år ansatt i Forsvarets stabsmusikkorps og har dessuten vært dirigent og orkesterleder for flere orkestre, blant annet Kampen Janitsjar, NRKs Radiostorband og Chat Noirs orkester. Han har skrevet musikk til mange anledninger, som bidrag til Melodi Grand Prix, ballettmusikk til Flåklypa, og bestillingsverk til Dølajazzfestivalen i 1987. I 1975 ble han også tilbudt en plass i Count Basies storband, men takket nei.

I 1999 fikk Frode Thingnæs Kongens Fortjenestmedalje i gull.

Kilder: MIC, SNL.