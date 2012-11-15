Jazz

Frode Thingnæs er død

15.11.2012
Maren Ørstavik

Frode Thingnæs døde torsdag, 72 år gammel, melder NRK.

Thingnæs, som var både musiker, komponist, arrangør og orkesterleder, fikk et hjerteinfarkt for tidligere denne uken.

— Som jazztrombonist vet jeg ingen som har gjort ham rangen stridig de siste 50 årene, skrev NRKs jazz-ekspert Jan Ditlev Hansen i anledning musikerens 70-årsdag.

Thingnæs ble født i Nore i Numedal men vokste opp i Oslo. Han vant 1. solistpris ved jazzamatørenes NM i 1959, og har vært yrkesmusiker siden 1960. Han har spilt inn en rekke plater, og fått mange priser, blant annet Buddyprisen i 1970, NOPA-prisen for årets verk i 1976, og flere stipender.

Thingnæs var i mange år ansatt i Forsvarets stabsmusikkorps og har dessuten vært dirigent og orkesterleder for flere orkestre, blant annet Kampen Janitsjar, NRKs Radiostorband og Chat Noirs orkester. Han har skrevet musikk til mange anledninger, som bidrag til Melodi Grand Prix, ballettmusikk til Flåklypa, og bestillingsverk til Dølajazzfestivalen i 1987. I 1975 ble han også tilbudt en plass i Count Basies storband, men takket nei.

I 1999 fikk Frode Thingnæs Kongens Fortjenestmedalje i gull.

Kilder: MIC, SNL.

Kampen Janitsjar – historisk bilde

Kampen Janitsjar fyller 75 år med jubileumskonsert og bok

Kampen Janitsjarorkester ble stiftet 10. september 1929, og runder i år 75 år. Jubileet feires på mange måter, men hovedbegivenheten...

Kongelige Norske Marines Musikkorps,

MFO inviterer Stortinget på korpskonsert

Ole Edvard Antonsen, Elisabeth «Bettan» Andreassen og Frode Thingnæs er solister når Forsvarets Stabsmusikkorps og Kongelige Norske Marines Musikkorps spiller...

Douwe Dekkers som Carabosse i C. Spurcks Tornerose sommeren 2023.

Operaen må kutte 40 millioner kroner

Den Norske Opera & Ballett bruker for mye penger, og skal kutte 25 årsverk. Billettprisene kan også øke.

Lena Ingwersen

Europeiske musikkbyer skal identifisere musikkens samfunnsrolle

Lanserer tenketank for musikkbyenes løsninger for nattelivet, for musikkens plass i klimatiltak, og for en mer inkluderende musikkbransje.

Rob i hvitt med Flammer Dance Band i kjelleren på klubben Jæger, Oslo. Turneen deres starta her.

Flammer Dance Band turnerer Europa med legende fra egen sjanger

Hett, hett hett: De fant Ghanas funkstjerne Rob i platekasser i sin musikalske oppvekst. Nå turnerer de klubber i europeiske...