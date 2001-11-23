Folkemusikk

Prinsesse Märtha Louise Trondheim Symfoniorkesters høye beskytter

23.11.2001
Arvid Skancke-Knutsen

Prinsesse Märtha Louise har i disse dager sagt seg villig til å være Trondheim Symfoniorkesters høye beskytter. Hun er samtidig selv plateaktuell med albumet «Prinsessen I Eventyrriket» på Universal Music.

I en pressemelding fra Trondheim Symfoniorkester fra torsdag 22. november, heter det at orkesteret «med glede har mottatt bekreftelse på at H.K.H. Prinsesse Märtha Louise har sagt seg villig til å være orkestrets høye beskytter.»

Videre fra pressemeldingen, som er signert direktør Roar Leinan, sakser vi følgende: «Trondheim Symfoniorkester forsøker i sitt program å kombinere kontinuitet med fornyelse, tradisjonell symfonisk musikk med samtidsmusikk. Repertoaret plasserer Trondheim Symfoniorkester i en historisk symfonisk tradisjon, og det er gledelig at prinsessen med sin interesse for den norske kulturarven har sagt seg villig til å stå som beskytter. Det er med på en allsidig profilering av orkesteret og vår virksomhet som vi setter stor pris på.»

Trondheim Symfoniorkester har gjennom mange år samarbeidet med slottet i forbindelse med arrangementet «Prinsesse Astrids Musikkpris» som deles ut annethvert år, og ser nå frem til å ha en representant for kongehuset som sin høye beskytter.

Prinsesse Märtha Louise har også ellers markert sin interesse for musikk og litteratur, og har i flere år vært Ultima-festivalens høye beskytter. For tiden er hun selv plateaktuell hos Universal Music med albumet «Prinsessen I Eventyrriket», der hun leser eventyrene «Kvitebjørn Kong Valemon», «Manndattera & kjerringdattera»og «Tro og utro». Musikken til denne NRK-produksjonen er skrevet av Ketil Bjerkestrand og Bøhren/Aaserud, og byr bl.a. på musikalske innslag fra utøvere som Arve Tellefsen og Steinar Ofsdal.

GenreKunstmusikkKlassiskOrganisasjoner

Relaterte saker

Bjørn H. Kruse

Suggererende slagverk

Torsdag 15. november spiller Trondheim Symfoniorkester «Konsert for to slagverkere og orkester» av Bjørn H. Kruse. Stykket er bestilt av...

Trondheim Symfoniorkester

Sagnomsust symfoni i Trondheim

En av verdens mest sagnomsuste symfonier er Leningradsymfonien av Sjostakovitsj, som i kveld skal fremføres i Olavshallen. Trondheim Symfoniorkester er...

Erlend Skomsvoll

Program for Trondheim Kammermusikk Festival 2001

Ballade gir deg her det komplette programmet for Trondheim Kammermusikk Festival 2001. Selve åpningskonserten finner sted i Nidarosdomen, mens den...

Ny direktør i Trondheim Symfoniorkester

Finnmarkingen Roar Leinan har takket ja til jobben som direktør i Trondheim Symfoniorkester. – Symfoniorkesteret er en kulturell kraftstasjon som...

Sirkus fra TSO

Trondheim Symfoniorkester (TSO) inviterer torsdag til konsert med Gustav Mahlers fjerde symfoni på programmet. Konserten beskrives som «en sirkusforestilling i...

Norsk urpremiere i Trondheim

Trondheim Symfoniorkester urframfører i kveld musikk fra Hjalmar Borgstrøms opera «Fiskeren» fra 1900.

Flere saker

Illustrasjonsbilde: Frist for innsending av verk til World Music Days 2020 er 8. juli

Vil du sende verk til World Music Days i New Zealand?

Frist for innsending av verk til neste års festival er 8. juli.

Agnete Kjølsrud fronter gruppa Djerv

Bandet Djerv lydsatte et av verdens største spill: 120 millioner Youtube-spillinger

Høye strømmetall følger samarbeid med skaperne av spill som League of Legends.

Utsnitt av omslaget til håndboka «Mangfold i kulturlivet»

Håndbok for mangfold i kulturlivet

Hvordan nå ut til et større publikum, programmere bredere og være en relevant arrangør? Nå er håndboka her.