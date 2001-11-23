Prinsesse Märtha Louise Trondheim Symfoniorkesters høye beskytter

Prinsesse Märtha Louise har i disse dager sagt seg villig til å være Trondheim Symfoniorkesters høye beskytter. Hun er samtidig selv plateaktuell med albumet «Prinsessen I Eventyrriket» på Universal Music.

I en pressemelding fra Trondheim Symfoniorkester fra torsdag 22. november, heter det at orkesteret «med glede har mottatt bekreftelse på at H.K.H. Prinsesse Märtha Louise har sagt seg villig til å være orkestrets høye beskytter.»

Videre fra pressemeldingen, som er signert direktør Roar Leinan, sakser vi følgende: «Trondheim Symfoniorkester forsøker i sitt program å kombinere kontinuitet med fornyelse, tradisjonell symfonisk musikk med samtidsmusikk. Repertoaret plasserer Trondheim Symfoniorkester i en historisk symfonisk tradisjon, og det er gledelig at prinsessen med sin interesse for den norske kulturarven har sagt seg villig til å stå som beskytter. Det er med på en allsidig profilering av orkesteret og vår virksomhet som vi setter stor pris på.»

Trondheim Symfoniorkester har gjennom mange år samarbeidet med slottet i forbindelse med arrangementet «Prinsesse Astrids Musikkpris» som deles ut annethvert år, og ser nå frem til å ha en representant for kongehuset som sin høye beskytter.

Prinsesse Märtha Louise har også ellers markert sin interesse for musikk og litteratur, og har i flere år vært Ultima-festivalens høye beskytter. For tiden er hun selv plateaktuell hos Universal Music med albumet «Prinsessen I Eventyrriket», der hun leser eventyrene «Kvitebjørn Kong Valemon», «Manndattera & kjerringdattera»og «Tro og utro». Musikken til denne NRK-produksjonen er skrevet av Ketil Bjerkestrand og Bøhren/Aaserud, og byr bl.a. på musikalske innslag fra utøvere som Arve Tellefsen og Steinar Ofsdal.