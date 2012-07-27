Pianolunsj?

Ingfrid Breie Nyhus tjuvstarter en uke med lunsjkonserter på Troldhaugen i Bergen med konsert søndag 29. juli. Søsteren Åshild er da med og spiller hardingfele. Troldhaugen var Edvard Griegs hjem og er nå museum.

Fra mandag 30. juli til 5. august spiller Breie Nyhus daglig halvtimes konserter fra kl 1300.

Breie Nyhus er for tiden i et utøvende doktorgradsprogram ved Norges musikkhøgskole der hun der arbeider med folkemusikk i norsk klavermusikk.

I denne videoen spiller søstrene et stykke fra albumet «Edvard Grieg: Slåtter Opus 72» fra 2007.