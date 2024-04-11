El Caco legger opp: Historier som kanskje lever videre

Det er en kort, men varm hilsen El Caco sender ut til fans og musikkliv via sosiale medier og i pressemeldingen som nettopp landet i Ballades innboks.

Hardrock-bandet fra Lillestrøm har nesten tre tiår bak seg med utgivelser, festivalkonserter og turneer i inn- og utland. Øyvind Osa (vokal, bass) og Anders Gjesti (gitar) har vært kjernen fra starten, Fredrik Wallumrød tok i 2007 over som trommeslager etter Thomas Fredriksen, som hadde vært med siden 1999.

El Caco albumdebuterte i 2001 med Viva, og har senere gitt ut følgende fullengdere: Solid Rest (2003), The Search (2005), From Dirt (2007), Heat (2009), Hatred, Love & Diagrams (2012) og 7 (2016).

The Search vant Alarmprisen 2006 i klassen for heavy metal, og ble nominert til Spellemannprisen 2005 i klassen for metal. De ble i tillegg nominert til Spellemannprisen 2012 i metal-klassen for Hatred, Love & Diagrams.

Etter det syvende albumet – som simpelthen heter 7 – gikk sju års platestille før bandet var tilbake i april i fjor, med den solide Uncelebration.

I månedene før denne releasen viste vi musikkvideoene til to av singlene på plata, «Inventor» og «All In Favour», her i musikkvideospalten Ballade video. I forbindelse med visning av videoen til «Inventor» sa El Caco dette til Ballade:

– Når du har forsøkt å fikse et problem på alle mulige måter. Når du har begynt å finne på dine egne løsninger, bare for å ende opp med at det hele blir feil. Da står du til slutt ansikt til ansikt med deg selv.

Kanskje var det et slags frampeik. Kanskje er det en slags sjuårskløe de har hatt gående. Kanskje er det en variant av 27-årsklubben, i bandformat.

Uansett har El Caco meldt sin avskjed, og det gjør de med denne hilsenen:

Så var det over.

8 album. 27 år. Et utall konserter på tre kontinenter. Oppturer og nedturer. Møter med bra folk. Møter med dårlige folk. Historier vi kommer til å snakke om til vi dør. Historier som kanskje lever videre etter at vi ikke er her. Takknemlighet. Stolthet.

Vi vil feire den aller siste gangen vi står sammen på en scene som EL CACO. Feire på samme sted som vi har hatt noen av våre aller beste stunder og minner. Feire starten på et nytt år, og samtidig si farvel til noe.

Det blir rart og trist, men samtidig riktig.Vi håper så mange som mulig vil komme og dele minner, gleder og kanskje en tåre med oss. Vi lover en helt spesiell kveld.

Øyvind, Anders og Fredrik

El Cacos avskjedskonsert blir på Rockefeller i Oslo, fredag 3. januar 2025.