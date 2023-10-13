To som feirar folkemusikk i helga: Hennar Majestet Dronning Sonja og spelemann Knut Buen.

(Foto: Jørgen Gomnæs / Thor Hauknes)

AktueltFolkemusikk

Organisert folkemusikk i 100 år

Publisert
13.10.2023
Skrevet av
Siri Narverud Moen- Red.

Feirar 100 år med krona og ukrona heltar i norsk folkemusikk.

Folkemusikken har levd i uminnelege tider, men for 100 år sidan fekk han ein organisasjon som sette miljøet og musikken på kulturkartet. I 1923 vart Landslaget for Spelemenn stifta i Bergen. Arne Bjørndal var første formann. Målet var å styrke dei lokale folkemusikktradisjonane, og arbeide for både bevaring og vidareføring.

– Sidan den gongen har organisasjonen jobba jamt og trutt for folkemusikken og folkedansen i Noreg. I motgang og medgang har Landslaget, seinare FolkOrg, ivra for felespel, langeleik, lokk og lur, hardingfele, munnharpe, halling, stevtonar, slåttemusikk, gammaldans og bygdedans, skriv FolkOrg om jubileet.

– Større og sterkare enn nokon gong kan vi presentera det ypparste av folkemusikk og folkedans i ein forrykande jubileumskonsert i Grieghallen 14. oktober, heiter det i invitasjonen. Levande musikk, dansefest, men også arkiv og kjelder er del av feiringane.

Jubileumshelga
Feiringa denne jubileumshelga startar med Vestlandskappleiken, som er eit samarbeid mellom Bergen UL Ervingen, Spelemannslaget Fjellbekken og Bygdedanslaget i Bjørgvin. Laurdag speler og fortel Knut Buen i foajeen i Grieghallen. FolkOrg lanserer også jubileumsbok i samme foajé – før jubileumskonsert i Griegsalen med Hennar Majestet Dronning Sonja til stades.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

