Kulturøkonomen Pier Luigi Sacco til åpen samtale på Musikkhøgskolen

Fredag 5. september får Norges Musikkhøgskole besøk av den kjente kulturøkonomen Pier Luigi Sacco, som vil samtale om kunst og kultur i relasjon til økonomi, samfunn, demokrati og folkehelse.

Ballade-redaksjonen fikk inn en oppfordring om å dele informasjon om en «sjelden mulighet til å forstå mer om hvilken rolle kunst og kultur reelt sett spiller i samfunnet – fra synsvinkelen til en som har undersøkt saken grundig».

Rett før et viktig stortingsvalg kan dette være nyttig kunnskap å få innblikk i. Fredag 5. september får Norges musikkhøgskole besøk av den kjente, og anerkjente, italienske økonomen Pier Luigi Sacco.

Sacco er professor i økonomisk politikk ved Universitetet i Chieti-Pescara, og har i følge arrangøren en unik kompetanse på sammenhengene mellom kunst og kultur og økonomisk utvikling, demokrati, samfunnsendringer, innovasjon og folkehelse. Sacco er rådgiver for OECD, EU og en rekke andre instanser, og del av flere internasjonale råd og forskningsmiljøer.

Klokka 16 denne fredagen deltar Sacco i det NMH har kalt en åpen salongsamtale, der kunstnere, forskere og studenter deltar sammen med flere sentrale aktører fra norsk kulturliv. Samtalen foregår i Virvelrommet/Levinsalen og er åpen og gratis for alle, opplyser Musikkhøgskolen.