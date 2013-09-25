Journalist Bjørn Sletten (32) fra Vinstra er ansatt som ny redaktør i bladet Folkemusikk.

Sletten kommer fra jobben som journalist i lokalavisa Dølen i Gudbrandsdalen, og tar over etter Knut Aastad Bråten som har ett års permisjon fra jobben.

Bladet Folkemusikk har i dag nærmere 2000 abonnenter, og er det eneste folkemusikkbladet i landet. Bladet er også et at landets lengstlevende musikktidsskrift med sine 72 år.

— Det er med en viss ærefrykt at jeg gjør dette. Jeg kjenner jo litt på at det er krefter som har holdt dette bladet i live i over 70 år. Det sier mye om vitaliteten i dette miljøet, sier den påtroppende redaktøren som ønsker å løfte fram de gode historiene fra folkemusikkfeltet.

— Jeg er opptatt av å skape entusiasme for folkemusikken både i og utenfor miljøet. Folkemusikken er full av gode historier, og de vil jeg få frem, sier Sletten.

Bjørn Sletten starter i jobben som redaktør 1. november, og februar-utgaven i 2014 blir hans første utgivelse som ny redaktør. Han kommer til å ha kontor i Midt-Gudbrandsdal Næringshage, på Vinstra.

Bladet Folkemusikk er eid av FolkOrg, men er frittstående med egen, uavhengig redaktør. Bladet blir gitt ut med støtte fra Norsk kulturråd. Fra 2007 er bladet medlem i Norsk tidsskriftforening.