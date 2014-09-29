Hekla Stålstrenga er Årets Folkemusikar

50 artistar var påmeldt til Folkelarmprisen i år, som blei delt ut i kategoriane dokumentasjon, solo, tradisjonelt samspel og open klasse.I tillegg blei heidersprisen Årets folkemusikar delt ut laurdag kveld.

Juryen har bestått av Ragnhild Knudsen, Kjell Bitustøyl og Unni Løvlid. I tillegg har Ånon Egeland vore med på gjennomlyttinga av dei påmeldte artistane. Juryen seier følgjande om årets vinnarar:

Årets folkemusikar: Hekla Stålstrenga

Hekla Stålstrenga har på ein fabelaktig måte foreina nordnorsk folkemusikktradisjon og visetradisjon, og gitt dette eit moderne uttrykk med sterk appell. Dei har greidd å nå ut til eit større publikum, blant anna gjennom turneane sine. Dei har også skaffa seg eit namn gjennom TV-program og ved å bli A-lista på NRK-P1. Samtidig har Hekla Stålstrenga også oppnådd stor suksess innover i folkemusikkmiljøet og delteke på fleire folkemusikkfestivalar som eit toppnamn på plakaten.

Beste solo-utgjeving: Knut Hamre, Alexander Aga Røynstrand og Åse Teigland for plata «Spelarhola».

Hamre, Røynstrand og Teigland er på Noregstoppen av hardingfeleutøvarar! Utgivinga «Spelarhola» har ein fantastisk produksjon og eit godt slåtteutval. På dette albumet finn ein eit interessant møte mellom lærarmeister og elev, og ein kan tydeleg høyre korleis elevane har utvikla sin heilt personlege stil over tid.

Tradisjonelt samspel: Honndalsmusikken med sigeren med plata «Brylljaupsafta».

Vinnar av klassa «Tradisjonelt Samspel», «Honndalsmusikken» med albumet «Brylljaupsafta», svingar på ein god måte med sitt inderlege spel. Det er tydeleg at det er godt innarbeidd samspel mellom medlemmane og dei leverer sterkt innanfor ein fargerik slåttetradisjon, som ein dessverre ikkje høyrer så ofte no lenger.

Dokumentasjon: Eli Storbekken og Hans-Hinrich Thedens i Norsk folkemusikksamling for plata «Rosekolla».

Samlinga inneheld eit eksklusivt utval av vokal folkemusikk med tilknyting til seterlivet, der vi får høyre lokk, laling, kringelhauk, hulling, regler og gjetarviser. Dette har vore ei særdeles viktig utgjeving for sjangeren dokumentasjon. Utgjevinga gjer ein del av denne gullgruva tilgjengelig og byr på eit spanande utval og god lytting».

Open klasse. Susanne Lundeng og utgjevinga «Et steg ut«.

Susanne Lundeng er ei kunstnarlig kraft heilt utanom det vanlege. På utgjevinga «Et steg ut» får ein nyskapande musikk tufta på solide tradisjonar. Dette er eit spel som har utvikla seg over lang tid, det er originalt og modig både når det kjem til det solistiske og samspelet med dei andre musikarane.

Vinnaren av Årets folkemusikkarrangør 2014 blei Kalottspel.