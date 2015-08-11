Ella-pris til mannen bak Herr Nilsen

Publisert
11.08.2015
Skrevet av
- Red.

Ella-prisen, en statue av jazzlegenden Ella Fitzgerald, deles årlig ut under Oslo Jazzfestival og går til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for jazzen, jazzmiljøet i Oslo og for Oslo jazzfestival.

Dette året gikk prisen til Espen Nilsen,  mannen bak Herr Nilsen.

I juryens begrunnelse uttalte Jan Myhr, styreleder i Oslo Jazzfestival:

“Vi er vant til å forbinde jazzmusikk med trange kjellerlokaler fylt av røykende entusiaster. Ellaprisen  går i år til driveren av et slikt lokale. Et rom der jazzen trives på hverdager – og har gjort det i tre desennier. Tenk å sitte en regnfull kveld i et brunt lokale i Oslo sentrum. Trikken passerer rett utenfor. Forstyrrer ikke musikken, men understreker lyden fra trommene og saksofonen. Der har du jazzen.

Slike lokaler lever ikke av seg selv. Bak står entusiaster. Og bak dette står det en familievirksomhet som har lagt til rette for at jazzen lever og ånder året rund i Oslo.

Herr Nilsen er hjemstedet for flere av byens jazzklubber; Bl.a. New Orleans og Oslo Jazzforum har hatt sin base der. Fem  av konsertene under årets jazzfestival  gjennomføres på C J Hambros plass – på Herr Nilsen. Gå der og opplev den andre jazzstemningen.”

Prisen ble utdelt under jazzfestivalens åpningskonsert i Den norske opera & ballett mandag 10. august.

© Colin Eick

Et umulig album

– Når materialet forandrer seg underveis, oppstår det et rom det er mulig å rote rundt i uten å komme...

Sarah Riedel. Foto: Stavanger Konserthus.

Borna først

Den ‘’store’’ familiekonserten på MaiJazz var ikkje så stor, men snarare ein forsiktig seanse. Tobias (13) og Lotta (7) hadde...

Significant Time, foto: André Sahlman Hanssen.

Middelaldermusikk og ein kritikar med identitetskrise

Sjølv på konsertane med unge musikarar heldt helgepublikumet på årets MaiJazz høg gjennomsnittsalder. Korleis påverkar dette framtida i norsk jazz?

Frå «Storkaren» med (f.v) Jan Magne Førde, Magne Fremmerlid, Runar Tafjord og Helge Førde

Elastisk Oslojazz

ANMELDELSE: I spekteret mellom Operahuset og MIR, finkultur og frijazz, champagne og pils, lukkast Oslojazz med å få fram breidda...

Ansgar Beste 2012 08 08 Beate Heidecke Bamberg 10 c selection

Delz-prisen til Oslo-basert komponist

Ansgar Beste har vunnet prisen for unge komponister i Basel.

Ellen Horn Foto: Oslo Jazzfestival

Ellen Horn er ny styreleder i Oslo Jazzfestival

Hun tar over etter Jan Myhr som har vært styreleder siden 2007.

Brasswind2 sjoeforsvarets musikkorps

BrassWind-festivalen: Musikk med en tyfon i lungene

Sist helg var BrassWind-festivalen tilbake i Bergen, i år med blant annet 19 urfremførelser og andre gangs fremførelse av Knut...

Arnold Schönberg,

Jugend i musikken? En nylesning av senromantikken.

Komponist Jon Øivind Bylund Ness gjør rede for det som er blitt en av hans mangeårige beskjeftigelser: Finnes jugend i...

Inga Moen Danielsen og Espen Pedersen

Ballade, Syn og Segn og Norsk Barneblad i punktskrift

Et nytt samarbeid skal gjøre norske kulturtidsskrifter tilgjengelige for blinde og svaksynte lesere, og Ballade, Syn og Segn og Norsk...