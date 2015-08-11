Ella-pris til mannen bak Herr Nilsen

Ella-prisen, en statue av jazzlegenden Ella Fitzgerald, deles årlig ut under Oslo Jazzfestival og går til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for jazzen, jazzmiljøet i Oslo og for Oslo jazzfestival.

Dette året gikk prisen til Espen Nilsen, mannen bak Herr Nilsen.

I juryens begrunnelse uttalte Jan Myhr, styreleder i Oslo Jazzfestival:

“Vi er vant til å forbinde jazzmusikk med trange kjellerlokaler fylt av røykende entusiaster. Ellaprisen går i år til driveren av et slikt lokale. Et rom der jazzen trives på hverdager – og har gjort det i tre desennier. Tenk å sitte en regnfull kveld i et brunt lokale i Oslo sentrum. Trikken passerer rett utenfor. Forstyrrer ikke musikken, men understreker lyden fra trommene og saksofonen. Der har du jazzen.

Slike lokaler lever ikke av seg selv. Bak står entusiaster. Og bak dette står det en familievirksomhet som har lagt til rette for at jazzen lever og ånder året rund i Oslo.

Herr Nilsen er hjemstedet for flere av byens jazzklubber; Bl.a. New Orleans og Oslo Jazzforum har hatt sin base der. Fem av konsertene under årets jazzfestival gjennomføres på C J Hambros plass – på Herr Nilsen. Gå der og opplev den andre jazzstemningen.”

Prisen ble utdelt under jazzfestivalens åpningskonsert i Den norske opera & ballett mandag 10. august.