Jazz

Ellen Horn er ny styreleder i Oslo Jazzfestival

Publisert
23.09.2015
Skrevet av
- Red.

Hun tar over etter Jan Myhr som har vært styreleder siden 2007.

Oslo Jazzfestival melder i dag at festivalen har valgt Ellen Horn som ny styreleder.

Ellen Horn har bred erfaring fra norsk kulturliv både som utøvende skuespiller i teater og film, og som teatersjef og kulturpolitiker. Hun var kulturminister i Regjeringen Stoltenberg 1 fra 2000 til 2001, hun har sittet en periode som representant i Oslo bystyre, og har i en årrekke vært styreleder for Den Norske Opera & Ballett.

Horn er idag skuespiller ved Nationaltheatret.

– Jeg kjenner Oslo jazzfestival godt som publikummer gjennom mange år, og håper å kunne bidra til å løfte festivalen videre. Norsk jazz står mye sterkere internasjonalt enn folk flest er kjent med. Jeg gleder meg til å gå inn i styret og arbeide med å utvikle og posisjonere Oslo Jazzfestival nasjonalt og internasjonalt,  sier Horn i en pressemelding.

Oslo Jazzfestival er byens eldste musikkfestival og feirer sitt 30-års jubileum i 2016.

Ellen HornJan MyhrOslo Jazzfestivalstyreleder

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Espen Nilsen

Ella-pris til mannen bak Herr Nilsen

Ella-prisen, en statue av jazzlegenden Ella Fitzgerald, deles årlig ut under Oslo Jazzfestival og går til personer som har gjort...

Jazz illustrasjon

Lover god jazzradio

Blir NRK P2s jazzdekning bedre eller dårligere i framtiden?

Edvard Askeland Foto: Oslo Jazzfestival

Edvard Askeland fortsetter i Oslo Jazzfestival

Askeland forlenger sitt åremål med festivalen frem til 2019.

Flere saker

AKKS logo

AKKS vil til Nord-Norge

Musikkorganisasjon søker nå en person til å lede arbeidet med å opprette lokalkontor.

Skjermbilde Ballade assosierer, Ballade klassisk og Ballade elektronisk

Spesialspaltene utsatt på Ballade.no

Redaksjonen er rammet av sjukdom.

Pristine fra Troms får støtte av Kulturnæringstiftelsen

1 455 000 til musikk fra Kulturnæringsstiftelsen i Nord-Norge

Midlene er fordelt på 20 prosjekt. Samlet fordeles 6,5 millioner i høstens tildelingsrunde fra stiftelsen.