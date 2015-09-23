Ellen Horn er ny styreleder i Oslo Jazzfestival

Hun tar over etter Jan Myhr som har vært styreleder siden 2007.

Oslo Jazzfestival melder i dag at festivalen har valgt Ellen Horn som ny styreleder.

Ellen Horn har bred erfaring fra norsk kulturliv både som utøvende skuespiller i teater og film, og som teatersjef og kulturpolitiker. Hun var kulturminister i Regjeringen Stoltenberg 1 fra 2000 til 2001, hun har sittet en periode som representant i Oslo bystyre, og har i en årrekke vært styreleder for Den Norske Opera & Ballett.

Horn er idag skuespiller ved Nationaltheatret.

– Jeg kjenner Oslo jazzfestival godt som publikummer gjennom mange år, og håper å kunne bidra til å løfte festivalen videre. Norsk jazz står mye sterkere internasjonalt enn folk flest er kjent med. Jeg gleder meg til å gå inn i styret og arbeide med å utvikle og posisjonere Oslo Jazzfestival nasjonalt og internasjonalt, sier Horn i en pressemelding.

Oslo Jazzfestival er byens eldste musikkfestival og feirer sitt 30-års jubileum i 2016.