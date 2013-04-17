Bransjen

USA og visum på dagsorden

Publisert
17.04.2013
Skrevet av
- Red.

Fredag kan du møte USAs ambassade og USA-erfarne artister hos Music Norway.

Arrangementet finner sted 19. april kl 13.00 i Music Norways lokaler

Program
13:00 – 13:05 Velkommen: Music Norways direktør Kathrine Synnes Finnskog.  

13:05 – 13:30 USAs ambassade: Consular Chief Philip T. Slattery fra visumseksjonen i USAs ambassade i Oslo informerer om hvorfor, hva og hvordan. Den amerikanske ambassaden stiller også med Anna Sorlie, Visa Assistant, Joe Welch, Vice Consul, og Timothy Moore, Counselor for Public Affairs.  

13:30 – 14:00 Spørsmål fra salen til ambassaden. Moderator: Ivar Peersen fra Enslaved.   

14:00 – 14:15 Kaffepause  

14:15 – 15:15 Thomas Seltzer, Ivar Peersen og bransjeveteran Per Eirik Johansen, manager for Sivert Høyem, Truls og Jarle Bernhoft, deler sine erfaringer. Musikkjournalist Asbjørn Slettemark er moderator.

OBS: Påmelding innen onsdag 17. april til info@musicnorway.no. Eventuelle henvendelser til tlf. 930 37 648.

Music Norway holder til i Observatoriegata 1 b, Solli plass 3. etg, bak Nasjonalbiblioteket

