UDs reisestøtte – høsttildeling 2004 er klar
Her finner du den komplette oversikten over reisestøtte til profesjonelle norske musikeres konserter i utlandet, innvilget november 2004. I alt 38 prosjekter og artister fikk støtte, innenfor en ramme på i alt 545 400 kroner. I tillegg fikk 11 artister støtte på til sammen 331 800 til utvekslingsprosjekter med land i sør. Arild Andersen, Bronco Busters, Fe-Mail, Mortiis, Gluecifer og NIls Petter Molvær var blant de som fikk støtte.
Musikkinformasjonssenteret forvalter Utenriksdepartementets tilskuddsordning for støtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet. Ved høstens tildelingsrunde er det fordelt til sammen 505 000 kroner til 37 søkere. Fullstendig liste over musikerne og ensemblene som har mottatt reisestøtte finnes også på www.mic.no.
Av de prosjektene som er tildelt midler gjelder 9 søknader pop og rock, 5 klassisk musikk og samtidsmusikk, 5 jazz, 5 folkemusikk og 14 blandingssjangere. Fagutvalget som behandler søknadene har i høst mottatt i alt 77 søknader. Det samlede søknadsbeløpet var på 3 204 172 kroner.
Søknadssum og tildelte midler fordeler seg på sjangrene på følgende måte:
Samlet for 2004 er det fordelt 1.04 mill kroner til i alt 77 musikere/ensembler.
Følgende profesjonelle musikere nyter godt av reisestøtten i denne omgang:
|Søker
|Prosjekt
|
Innvilget
|Andreas Mjøs
|Musikksjef, Christmas Circus 2004, Finland
|
5 000
|Arild Andersen
|Promotion-konsert for lansering av ny cd, Italia
|
10 000
|Arve Henriksen
|Solo konserter / konserter med japanske musikere Tokyo, Japan
|
10 000
|Atomic
|Atomic 4 konserter i Japan
|
15 000
|Biosphere
|Southern Hemisphere Tour, Australia og New Zealand
|
20 000
|Bronco Busters
|Bronco Busters, Turne Tyskland/Østerrike januar 2005
|
15 000
|Bruvoll-Halvorsen
|Konsert på VIII Folk Festival of Polish Radio «New Tradition», Polen
|
9 000
|Fe-mail
|Konserter og arbeide med ny cd/dvd i San Francisco, USA.
|
15 000
|Fredrik´s Wonderful Evening
|Klubbkonseptet Fredrik´s wonderful evening i London
|
5 000
|Free Fall
|Free Fall Europaturné
|
10 000
|Gluecifer
|Europa turne Gluecifer høst 2004
|
20 000
|Grex Vocalis
|Grex Vocalis til Japan juli 2005
|
20 000
|Hanne Hukkelberg
|Konsert på the Spitz for Hukkelberg med + magical orchestra(no), England
|
10 000
|Helldorado
|Turne i Europa
|
15 000
|Ingar Zach / Ivar Grydeland
|Konserter i Europa og Canada
|
15 000
|Jacob young Group
|Konserter i Italia med Jacob Young Group
|
15 000
|Kari Rueslåtten
|Turne i Tyskland
|
10 000
|Karl Seglem
|Karl Seglem Internasjonal Lansering «Femstein», Frankrike
|
10 000
|Kristine Bråten Berg, Lena Willemark og Marilyn Mazur
|Stemmenes Skygge til Folk BALTICA, Tyskland
|
5 000
|Majorstuen
|Konsert under det ofisielle showcaseprogrammet og «Nordic Nights» arrangementet under bransjemessen Strictly Mundial og Folk Alliance International Conference
|
20 000
|Mortiis
|The unlimited Grudge tour 2004, Europa
|
15 000
|Motif
|Turné med Motif i Europa/Japan 2005
|
25 000
|Nils Petter Molvær
|Solo konsert på festivalen «Transmusicales» Berlin, Tyskland
|
10 000
|Ralph Myerz & the Jack Herren Band
|Tour de France 04
|
20 000
|Ratkje, Marhaug og Hegre
|VOICE, Muzicki Biennale Zagreb, Kroatia
|
6 000
|
Real Ones trio, Magnet,
Heidi Marie Vestrheim, St. Thomas
|4 konserter i Norge og 4 i Danmark. Utvekslingsprogram hvor 3 singer/songwriters fra hvert av landene turnerer hos det andre. Konsertene sendes både i NRK p1 og DR P3. 4 konserter i hvert land
|
10 000
|Spirit of Norway
|I forb. med hundreårsmarkeringen arrangeres «Spirit of Norway», en norsk musikkfestival i samarbeid mellom UD, Den Norske Ambassaden og The National Philharmonic Society of Lithaunia.
|
30 000
|Susanna & the magical Orchestra
|Promotion konsert Dublin og Roma
|
10 000
|Sven Lyder Kahrs
|Ensemble Recherche, Tyskland
|
3 400
|
Terje Isungset, Unni Løvlid,
Asle Karlstad
|7 konserter, med instrumenter laget av is, en japansk Buthodanser, scene av snø og is.
|
10 000
|The Launderettes
|USA turné vår 2005
|
20 000
|The Mormones
|The Mormones, Europaturné
|
15 000
|Trio i ein Fjord
|Islandsturné 9-20. august 2005, Island
|
10 000
|trio Mediæval
|USA-turne nov/apr
|
30 000
|Trond Lossius
|Elektropoesia (Audiovisuell installasjon), Sverige
|
10 000
|Unni Løvlid og Terje Isungset
|Turne i Frankrike
|
12 000
|WE
|WE på festival i London, torsdag 3. mars 2005, England
|
15 000
Støtte til kulturutveksling med land i sør/utviklingsland – musikk
Utenriksdepartementets tilskuddsordning til kulturutveksling med land i sør/utviklingsland innenfor musikkområdet forvaltes av Musikkinformasjonssenteret. Ved høstens tildelingsrunde er det bevilget til sammen 331 800 kroner fordelt på 11 prosjekter.
De som mottar støtte til kulturutvekslingsprosjekter er Women’s voice, Samspill, Transjoik, Tradisjonel Musica, Inderøy Gledesorkester, BIT20 Ensemble, Sven Lundestad,
Terje Mikkelsen, Poing ans, Catharina Chen og Vajas. Tidligere i år er det tildelt midler til Majorstuen Spillemannslag og asamisimasa.
Tilskuddsordningen er en del av Utenriksdepartementets satsing på kulturutveksling som virkemiddel i arbeidet overfor utviklingsland. Tildelingskriteriene som er knyttet til ordningen er utformet i tråd med generelle mål og ambisjoner i norsk utenrikspolitikk. Bl.a. skal utvekslingen på musikkfeltet kunne skje både som import og eksport av kunstnere, kunstnerne skal være profesjonelle og samarbeidet skal generelt ta utgangspunkt i etablerte strukturer i samarbeidslandene.
Ledige stillinger
Produksjonssjef
Marknads- og kommunikasjonssjef
Rektor
Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans
Førsteamanuensis i musikkpedagogikk
Tilkallingsvikar kulturskolen
2004 er det første året ordningen forvaltes av Musikkinformasjonssenteret. Fordi ordningen er ny, har antallet søkere vært begrenset. Fagutvalget som fordeler midlene forventer at antallet søknader vil stige kraftig når festivaler og institusjoner på musikkområdet blir kjent med mulighetene øm å søke støtte tikl kulturutveksling med land i sør.
Reisestøtte til kulturutveksling med land i sør (03-land):
|Søker
|Prosjekt
|
Innvilget
|BIT20 Ensemble
|Komposisjonsprosjekter på Zanzibar, Tanzania
|
40 000,00
|Catharina Chen
|Solist med Shanghai Symfoniorkester, Kina
|
12 000,00
|Inderøy Gledesorkester
|Inderøy Gledesorkester m/Dizu Plaatijes, Sør Afrika
|
40 000,00
|Poing
|POING, turne i Kina april/mai 2005, Kina
|
50 000,00
|Samspill
|Wagner Campos til norge for et møte med norske musikere
|
8 000,00
|Sven Lundestad
|Sven Lundestad til Lima, Peru
|
6 000,00
|Terje Mikkelsen
|Konsert med Shanghai Symfoniorkester med norsk musikk og solist, Kina
|
12 000,00
|Tradisjonel Musica
|Tradisjonel Musica, Brasil
|
25 800,00
|Transjoik
|Transjoik til Pakistan
|
50 000,00
|Vajas
|Assiocoation Nomads of the World, Marokko
|
30 000,00
|Women´s voice
|Konsert i Oslo med Mari Boine og kvinnelige musikere fra ulike deler av verden
|
58 000,00
Kontaktperson for de to støtteordningene er MIC-direktør Svein Bjørkaas.