UDs reisestøtte – høsttildeling 2004 er klar

Her finner du den komplette oversikten over reisestøtte til profesjonelle norske musikeres konserter i utlandet, innvilget november 2004. I alt 38 prosjekter og artister fikk støtte, innenfor en ramme på i alt 545 400 kroner. I tillegg fikk 11 artister støtte på til sammen 331 800 til utvekslingsprosjekter med land i sør. Arild Andersen, Bronco Busters, Fe-Mail, Mortiis, Gluecifer og NIls Petter Molvær var blant de som fikk støtte.

Musikkinformasjonssenteret forvalter Utenriksdepartementets tilskuddsordning for støtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet. Ved høstens tildelingsrunde er det fordelt til sammen 505 000 kroner til 37 søkere. Fullstendig liste over musikerne og ensemblene som har mottatt reisestøtte finnes også på www.mic.no.

Av de prosjektene som er tildelt midler gjelder 9 søknader pop og rock, 5 klassisk musikk og samtidsmusikk, 5 jazz, 5 folkemusikk og 14 blandingssjangere. Fagutvalget som behandler søknadene har i høst mottatt i alt 77 søknader. Det samlede søknadsbeløpet var på 3 204 172 kroner.

Søknadssum og tildelte midler fordeler seg på sjangrene på følgende måte:

Samlet for 2004 er det fordelt 1.04 mill kroner til i alt 77 musikere/ensembler.

Følgende profesjonelle musikere nyter godt av reisestøtten i denne omgang:

Søker Prosjekt Innvilget Andreas Mjøs Musikksjef, Christmas Circus 2004, Finland 5 000 Arild Andersen Promotion-konsert for lansering av ny cd, Italia 10 000 Arve Henriksen Solo konserter / konserter med japanske musikere Tokyo, Japan 10 000 Atomic Atomic 4 konserter i Japan 15 000 Biosphere Southern Hemisphere Tour, Australia og New Zealand 20 000 Bronco Busters Bronco Busters, Turne Tyskland/Østerrike januar 2005 15 000 Bruvoll-Halvorsen Konsert på VIII Folk Festival of Polish Radio «New Tradition», Polen 9 000 Fe-mail Konserter og arbeide med ny cd/dvd i San Francisco, USA. 15 000 Fredrik´s Wonderful Evening Klubbkonseptet Fredrik´s wonderful evening i London 5 000 Free Fall Free Fall Europaturné 10 000 Gluecifer Europa turne Gluecifer høst 2004 20 000 Grex Vocalis Grex Vocalis til Japan juli 2005 20 000 Hanne Hukkelberg Konsert på the Spitz for Hukkelberg med + magical orchestra(no), England 10 000 Helldorado Turne i Europa 15 000 Ingar Zach / Ivar Grydeland Konserter i Europa og Canada 15 000 Jacob young Group Konserter i Italia med Jacob Young Group 15 000 Kari Rueslåtten Turne i Tyskland 10 000 Karl Seglem Karl Seglem Internasjonal Lansering «Femstein», Frankrike 10 000 Kristine Bråten Berg, Lena Willemark og Marilyn Mazur Stemmenes Skygge til Folk BALTICA, Tyskland 5 000 Majorstuen Konsert under det ofisielle showcaseprogrammet og «Nordic Nights» arrangementet under bransjemessen Strictly Mundial og Folk Alliance International Conference 20 000 Mortiis The unlimited Grudge tour 2004, Europa 15 000 Motif Turné med Motif i Europa/Japan 2005 25 000 Nils Petter Molvær Solo konsert på festivalen «Transmusicales» Berlin, Tyskland 10 000 Ralph Myerz & the Jack Herren Band Tour de France 04 20 000 Ratkje, Marhaug og Hegre VOICE, Muzicki Biennale Zagreb, Kroatia 6 000 Real Ones trio, Magnet,

Heidi Marie Vestrheim, St. Thomas 4 konserter i Norge og 4 i Danmark. Utvekslingsprogram hvor 3 singer/songwriters fra hvert av landene turnerer hos det andre. Konsertene sendes både i NRK p1 og DR P3. 4 konserter i hvert land 10 000 Spirit of Norway I forb. med hundreårsmarkeringen arrangeres «Spirit of Norway», en norsk musikkfestival i samarbeid mellom UD, Den Norske Ambassaden og The National Philharmonic Society of Lithaunia. 30 000 Susanna & the magical Orchestra Promotion konsert Dublin og Roma 10 000 Sven Lyder Kahrs Ensemble Recherche, Tyskland 3 400 Terje Isungset, Unni Løvlid,

Asle Karlstad 7 konserter, med instrumenter laget av is, en japansk Buthodanser, scene av snø og is. 10 000 The Launderettes USA turné vår 2005 20 000 The Mormones The Mormones, Europaturné 15 000 Trio i ein Fjord Islandsturné 9-20. august 2005, Island 10 000 trio Mediæval USA-turne nov/apr 30 000 Trond Lossius Elektropoesia (Audiovisuell installasjon), Sverige 10 000 Unni Løvlid og Terje Isungset Turne i Frankrike 12 000 WE WE på festival i London, torsdag 3. mars 2005, England 15 000

Støtte til kulturutveksling med land i sør/utviklingsland – musikk

Utenriksdepartementets tilskuddsordning til kulturutveksling med land i sør/utviklingsland innenfor musikkområdet forvaltes av Musikkinformasjonssenteret. Ved høstens tildelingsrunde er det bevilget til sammen 331 800 kroner fordelt på 11 prosjekter.

De som mottar støtte til kulturutvekslingsprosjekter er Women’s voice, Samspill, Transjoik, Tradisjonel Musica, Inderøy Gledesorkester, BIT20 Ensemble, Sven Lundestad,

Terje Mikkelsen, Poing ans, Catharina Chen og Vajas. Tidligere i år er det tildelt midler til Majorstuen Spillemannslag og asamisimasa.

Tilskuddsordningen er en del av Utenriksdepartementets satsing på kulturutveksling som virkemiddel i arbeidet overfor utviklingsland. Tildelingskriteriene som er knyttet til ordningen er utformet i tråd med generelle mål og ambisjoner i norsk utenrikspolitikk. Bl.a. skal utvekslingen på musikkfeltet kunne skje både som import og eksport av kunstnere, kunstnerne skal være profesjonelle og samarbeidet skal generelt ta utgangspunkt i etablerte strukturer i samarbeidslandene.

2004 er det første året ordningen forvaltes av Musikkinformasjonssenteret. Fordi ordningen er ny, har antallet søkere vært begrenset. Fagutvalget som fordeler midlene forventer at antallet søknader vil stige kraftig når festivaler og institusjoner på musikkområdet blir kjent med mulighetene øm å søke støtte tikl kulturutveksling med land i sør.

Reisestøtte til kulturutveksling med land i sør (03-land):

Søker Prosjekt Innvilget BIT20 Ensemble Komposisjonsprosjekter på Zanzibar, Tanzania 40 000,00 Catharina Chen Solist med Shanghai Symfoniorkester, Kina 12 000,00 Inderøy Gledesorkester Inderøy Gledesorkester m/Dizu Plaatijes, Sør Afrika 40 000,00 Poing POING, turne i Kina april/mai 2005, Kina 50 000,00 Samspill Wagner Campos til norge for et møte med norske musikere 8 000,00 Sven Lundestad Sven Lundestad til Lima, Peru 6 000,00 Terje Mikkelsen Konsert med Shanghai Symfoniorkester med norsk musikk og solist, Kina 12 000,00 Tradisjonel Musica Tradisjonel Musica, Brasil 25 800,00 Transjoik Transjoik til Pakistan 50 000,00 Vajas Assiocoation Nomads of the World, Marokko 30 000,00 Women´s voice Konsert i Oslo med Mari Boine og kvinnelige musikere fra ulike deler av verden 58 000,00

Kontaktperson for de to støtteordningene er MIC-direktør Svein Bjørkaas.