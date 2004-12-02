Bransjen

UDs reisestøtte – høsttildeling 2004 er klar

Publisert
02.12.2004
Skrevet av
- Red.

Her finner du den komplette oversikten over reisestøtte til profesjonelle norske musikeres konserter i utlandet, innvilget november 2004. I alt 38 prosjekter og artister fikk støtte, innenfor en ramme på i alt 545 400 kroner. I tillegg fikk 11 artister støtte på til sammen 331 800 til utvekslingsprosjekter med land i sør. Arild Andersen, Bronco Busters, Fe-Mail, Mortiis, Gluecifer og NIls Petter Molvær var blant de som fikk støtte.

Musikkinformasjonssenteret forvalter Utenriksdepartementets tilskuddsordning for støtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet. Ved høstens tildelingsrunde er det fordelt til sammen 505 000 kroner til 37 søkere. Fullstendig liste over musikerne og ensemblene som har mottatt reisestøtte finnes også på www.mic.no.

Av de prosjektene som er tildelt midler gjelder 9 søknader pop og rock, 5 klassisk musikk og samtidsmusikk, 5 jazz, 5 folkemusikk og 14 blandingssjangere. Fagutvalget som behandler søknadene har i høst mottatt i alt 77 søknader. Det samlede søknadsbeløpet var på 3 204 172 kroner.

Søknadssum og tildelte midler fordeler seg på sjangrene på følgende måte:

Samlet for 2004 er det fordelt 1.04 mill kroner til i alt 77 musikere/ensembler.

Følgende profesjonelle musikere nyter godt av reisestøtten i denne omgang:

Søker Prosjekt
Innvilget
Andreas Mjøs Musikksjef, Christmas Circus 2004, Finland
5 000
Arild Andersen Promotion-konsert for lansering av ny cd, Italia
10 000
Arve Henriksen Solo konserter / konserter med japanske musikere Tokyo, Japan
10 000
Atomic Atomic 4 konserter i Japan
15 000
Biosphere Southern Hemisphere Tour, Australia og New Zealand
20 000
Bronco Busters Bronco Busters, Turne Tyskland/Østerrike januar 2005
15 000
Bruvoll-Halvorsen Konsert på VIII Folk Festival of Polish Radio «New Tradition», Polen
9 000
Fe-mail Konserter og arbeide med ny cd/dvd i San Francisco, USA.
15 000
Fredrik´s Wonderful Evening Klubbkonseptet Fredrik´s wonderful evening i London
5 000
Free Fall Free Fall Europaturné
10 000
Gluecifer Europa turne Gluecifer høst 2004
20 000
Grex Vocalis Grex Vocalis til Japan juli 2005
20 000
Hanne Hukkelberg Konsert på the Spitz for Hukkelberg med + magical orchestra(no), England
10 000
Helldorado Turne i Europa
15 000
Ingar Zach / Ivar Grydeland Konserter i Europa og Canada
15 000
Jacob young Group Konserter i Italia med Jacob Young Group
15 000
Kari Rueslåtten Turne i Tyskland
10 000
Karl Seglem Karl Seglem Internasjonal Lansering «Femstein», Frankrike
10 000
Kristine Bråten Berg, Lena Willemark og Marilyn Mazur Stemmenes Skygge til Folk BALTICA, Tyskland
5 000
Majorstuen Konsert under det ofisielle showcaseprogrammet og «Nordic Nights» arrangementet under bransjemessen Strictly Mundial og Folk Alliance International Conference
20 000
Mortiis The unlimited Grudge tour 2004, Europa
15 000
Motif Turné med Motif i Europa/Japan 2005
25 000
Nils Petter Molvær Solo konsert på festivalen «Transmusicales» Berlin, Tyskland
10 000
Ralph Myerz & the Jack Herren Band Tour de France 04
20 000
Ratkje, Marhaug og Hegre VOICE, Muzicki Biennale Zagreb, Kroatia
6 000
Real Ones trio, Magnet,
Heidi Marie Vestrheim, St. Thomas 		4 konserter i Norge og 4 i Danmark. Utvekslingsprogram hvor 3 singer/songwriters fra hvert av landene turnerer hos det andre. Konsertene sendes både i NRK p1 og DR P3. 4 konserter i hvert land
10 000
Spirit of Norway I forb. med hundreårsmarkeringen arrangeres «Spirit of Norway», en norsk musikkfestival i samarbeid mellom UD, Den Norske Ambassaden og The National Philharmonic Society of Lithaunia.
30 000
Susanna & the magical Orchestra Promotion konsert Dublin og Roma
10 000
Sven Lyder Kahrs Ensemble Recherche, Tyskland
3 400
Terje Isungset, Unni Løvlid,
Asle Karlstad 		7 konserter, med instrumenter laget av is, en japansk Buthodanser, scene av snø og is.
10 000
The Launderettes USA turné vår 2005
20 000
The Mormones The Mormones, Europaturné
15 000
Trio i ein Fjord Islandsturné 9-20. august 2005, Island
10 000
trio Mediæval USA-turne nov/apr
30 000
Trond Lossius Elektropoesia (Audiovisuell installasjon), Sverige
10 000
Unni Løvlid og Terje Isungset Turne i Frankrike
12 000
WE WE på festival i London, torsdag 3. mars 2005, England
15 000

Støtte til kulturutveksling med land i sør/utviklingsland – musikk

Utenriksdepartementets tilskuddsordning til kulturutveksling med land i sør/utviklingsland innenfor musikkområdet forvaltes av Musikkinformasjonssenteret. Ved høstens tildelingsrunde er det bevilget til sammen 331 800 kroner fordelt på 11 prosjekter.

De som mottar støtte til kulturutvekslingsprosjekter er Women’s voice, Samspill, Transjoik, Tradisjonel Musica, Inderøy Gledesorkester, BIT20 Ensemble, Sven Lundestad,
Terje Mikkelsen, Poing ans, Catharina Chen og Vajas. Tidligere i år er det tildelt midler til Majorstuen Spillemannslag og asamisimasa.

Tilskuddsordningen er en del av Utenriksdepartementets satsing på kulturutveksling som virkemiddel i arbeidet overfor utviklingsland. Tildelingskriteriene som er knyttet til ordningen er utformet i tråd med generelle mål og ambisjoner i norsk utenrikspolitikk. Bl.a. skal utvekslingen på musikkfeltet kunne skje både som import og eksport av kunstnere, kunstnerne skal være profesjonelle og samarbeidet skal generelt ta utgangspunkt i etablerte strukturer i samarbeidslandene.

2004 er det første året ordningen forvaltes av Musikkinformasjonssenteret. Fordi ordningen er ny, har antallet søkere vært begrenset. Fagutvalget som fordeler midlene forventer at antallet søknader vil stige kraftig når festivaler og institusjoner på musikkområdet blir kjent med mulighetene øm å søke støtte tikl kulturutveksling med land i sør.

Reisestøtte til kulturutveksling med land i sør (03-land):

Søker Prosjekt
Innvilget
BIT20 Ensemble Komposisjonsprosjekter på Zanzibar, Tanzania
40 000,00
Catharina Chen Solist med Shanghai Symfoniorkester, Kina
12 000,00
Inderøy Gledesorkester Inderøy Gledesorkester m/Dizu Plaatijes, Sør Afrika
40 000,00
Poing POING, turne i Kina april/mai 2005, Kina
50 000,00
Samspill Wagner Campos til norge for et møte med norske musikere
8 000,00
Sven Lundestad Sven Lundestad til Lima, Peru
6 000,00
Terje Mikkelsen Konsert med Shanghai Symfoniorkester med norsk musikk og solist, Kina
12 000,00
Tradisjonel Musica Tradisjonel Musica, Brasil
25 800,00
Transjoik Transjoik til Pakistan
50 000,00
Vajas Assiocoation Nomads of the World, Marokko
30 000,00
Women´s voice Konsert i Oslo med Mari Boine og kvinnelige musikere fra ulike deler av verden
58 000,00

Kontaktperson for de to støtteordningene er MIC-direktør Svein Bjørkaas.

