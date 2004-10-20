Frankrike: Bred norsk musikkdeltakelse på Festival d’Ile

20.10.2004
Anne Rikter-Svendsen

Som et ledd i arbeidet med å utvide kontaktnettet tok Den Kongelige Norske Ambassaden i Paris kontakt med ledelsen av Festival d’Ile de France høsten 2003. Festivalens fokus er både på klassisk musikk, folkemusikk, middelaldermusikk og aktuell musikk. I en egen «festival i festivalen» presenteres til slutt Factory i Parc la Villette i Paris, med fokus særlig på jazz og elektronika. Blant de norske deltagerne i år var Håkon Høgemo, Majorstuen, Tone Hulbækmo, Gunilla Süssmann, Bergen Domkantori og DJ Strangefruit, melder Anne Rikter-Svendsen fra Paris.

Av Anne Rikter-Svendsen, Den kongelige norske ambassade, Paris

Festival d’Ile de France går hver høst over seks uker, og konsertstedene er spredt over hele Paris’ omgivelser i regionen Ile de France. Den har eksistert i 30 år, de siste 20 år med nåværende programprofil. Festivalen er meget godt innarbeidet i folks bevissthet, og har et stort og bredt markedsføringsapparat. Festivalens fokus er både på klassisk musikk, folkemusikk, middelaldermusikk og aktuell musikk. I en egen «festival i festivalen» presenteres til slutt Factory i Paris (Parc la Villette), med fokus særlig på jazz og elektronika.

Møtet med festivalen skulle vise seg å finne sted på et meget gunstig tidspunkt. Programforberedelsen for 2004 var i full gang, og både Polen og Sverige hadde en bred plass i programmet. Festivalen kunne lite om norsk musikk, men var åpne for å inkludere Norge som et av festivalens hovedland i 2004 ved hjelp fra Ambassaden og fra MIC, inklusive en reise til Norge (ekspertprogrammet).

For å gjøre en lang historie kort, fikk Norge svært mye oppmerksomhet under årets festival, som foregikk fra 1. september – 17. oktober 2004.

Følgende norske musikere sto på programmet: Bente Kahan, Håkon Høgemo, Majorstuen, Tone Hulbækmo, Gunilla Süssmann og Bergen Domkantori.

Årets festval hadde særlig fokus på sagaer, og det ble i tillegg arrangert to kvelder med opplesning av eventyr av den kjente franske skuespiller og eventyrforteller Abbi Patrix, hvorav en aften med norske eventyr under overskriften «Trolls». Alle konserter gikk for fulle hus, til tross for at de fleste aktører var ubeskrevne blad i Frankrike. Bergen Domkantiris konsert vil bli sendt på Radio France’s musikk-kanal France Musiques 3. november. Denne kanalen har et meget bredt nedslagsfelt.

Under Factoryfestivalen på Trabendo i Paris deltok DJ Strangefruit og Eivind Aarseth med band, også disse til fulle hus og stormende jubel. Som en oppfølging har Ambassaden invitert lederen av Factoryfestivalen Fabien Lherisson sammen med en fransk journalist til Jaga Jazzists jubileum i Oslo (Blå, 9.-11. desember 2004). Ifølge Lherisson er det særlig i Norge og Brasil at det skjer spennende ting på denne musikkfronten nå.

Ambassaden har støttet Factory, mens MIC/UD har støttet Bergen Domkantoris deltakelse på festivalen.

Oppslutningen om konsertene er nok en gang et bevis på at det er viktig å arbeide mot festivaler og organisasjoner/institusjoner som har et apparat for sine arrangementer, både mot publikum og presse. Ingen av de ovennevnte deltakere ville ha kunnet spille og synge for fulle hus om det ikke hadde vært for at Festival d’Ile de France er godt innarbeidet hos publikum, som stoler på at det er kvalitet over de forskjellige konserter – og av den grunn møter trofast opp.

