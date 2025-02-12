Til minne om Jan-Martin Jensen (21.3.1963 – 10.02.2025)

Jan-Martin Jensen var en utforskende, inkluderende og internasjonalt høyt anerkjent drivkraft i musikklivet. Mandag denne uken gikk han bort, 61 år gammel. Her minnes han av kolleger og venner i både festival- og reiselivsbransjen og akademia.

Av Inferno Metal Festival/Inferno Music Conference, Beyond The Gates, Norsk Reiseliv og Universitetet i Sørøst-Norge



Inferno Metal Festivals festivalsjef Jan-Martin Jensen gikk nylig bort etter kort tids sykdom. Norge har mistet en viktig konsertarrangør og primus motor innen norsk musikkliv. Jan-Martin Jensen var både en ildsjel og en profesjonell musikkaktør som drev Norges, og særlig Oslos, musikkmiljø fremover helt siden han kom flyttende fra Bodø på tidlig 1980-tall. Jan-Martin hadde erfaring fra drift av rockeklubb i Bodø, og startet raskt som lydtekniker for profilerte Osloband som Life… but how to live it?, Stengte Dører med flere.

Etter hvert startet Jan-Martin produksjonsselskapet Zone Productions, som blant annet var svært tidlig ute med rave på 1990-tallet, og deretter drift av rockeklubben Mars i Storgata. Fra 2001 var Jan-Martin eier og driver av Inferno Metal Festival, som foregår hver påske på Rockefeller og John Dee. Inferno har utviklet seg til å bli et av verdens viktigste møtesteder for ekstrem metal. Publikum, media, artister, bookingagenter og festivaler innen ekstrem metal fra hele verden kommer hver påske til Oslo for å møte miljøet og se utviklingen i en metal-sjanger med sterke tradisjoner i Norge.

Inferno har dermed også blitt en turistmagnet som fyller Oslo hver påske med musikkinteresserte fra alle kontinenter. Inferno har rett og slett blitt en institusjon som betyr mye for hotell, klubber og øvrig reise- og næringsliv i en tradisjonelt rolig periode i Oslo. Ikke minst betyr Inferno mye for alle de norske bandene som får vist seg frem for et globalt publikum på Inferno. Mange av bandene spiller på store internasjonale festivaler og turnéer med bakgrunn i konsertene på Inferno. Inferno er også en av etter hvert få festivaler som er heleid lokalt.

I tillegg til Inferno Metal Festival drev Jan-Martin bookingbyrået Radar Booking, som i over 25 år har gitt publikum et svært godt utvalg av undergrunnskonserter og internasjonale toppartister.

Radar Booking jobbet med klubber over hele Norge, og var viktig for å tilby innhold til disse, og bra program til publikum. Radar Booking åpnet rett og slett Oslo som musikkby og Norge som musikkland overfor en rekke sjangere og artister som ikke ville spilt i Norge uten at Jan-Martin og Radar hadde brakt dem hit.

Med sine kunnskaper innen arrangement og gleden ved å dele og inkludere, var Jan-Martin en naturlig initiativtaker til prosjektet og nettverket Innovativ Festivalpakketering som startet i 2019. Dette ble raskt et produktivt samarbeid mellom festivaler, reiseliv og akademia, etter hvert med Innovasjon Norge og Forskningsrådet på laget. Samarbeidet har resultert i bred internasjonal anerkjennelse, vekst i mange bedrifter og synliggjøring av kultur som en viktig del av eksportnæringene.

Jan-Martin var bosatt på Vålerenga siden 1990-tallet, og han beholdt sin optimisme og positive livsanskuelse til det siste. Med sin lange og varierte bakgrunn i musikkens tjeneste og varme vesen er Jan-Martin Jensen en person som vil bli savnet av mange.