Bransjen

– Spellemannprisen ut av folkemusikken!

Publisert
05.11.2003
Skrevet av
Morten Lindberg

– Navnet «Spellemannprisen» og utformingen av troféet er verdt en kamp, mener Morten Lindberg, som er daglig leder i Lindberg Lyd og 2L. Han mener at initiativet til Landslaget for Spelemenn om en alternativ Spellemannpris er prisverdig, men ikke må bli for snevert i sitt perspektiv. – Dersom den beste løsningen viser seg å være et selvstendig og alternativt arrangement, bør vi forene krefter fra et større miljø, hvor fokus plasseres på musikalske og kulturelle verdier, skriver han.

Av Morten Lindberg, daglig leder, Lindberg Lyd/2L

Når sentrale krefter i norsk musikkliv nå starter en kampanje under mottoet «Folkemusikken ut av Spellemannprisen?», er man allerede på bakfot; Spellemannprisen har vært på vei ut av folkemusikken i lang tid!

Som et aktivt norsk produksjons- og plateselskap har vi med både interesse og fortvilelse fulgt Spelemannprisens utvikling de siste ti årene. Slik vi ser det, er striden om form og fokus ikke en kamp mellom pop og folkemusikk, men en kamp mellom listepop og kulturelle verdier. Forskjellen mellom taper og vinner har blitt uanstendig tydelig de tre siste årene… Ikke et ukjent fenomen i dagens samfunn at de kommersielle verdiene trekker det lengste strået.

Initiativet fra Landslaget for Spelemenn er prisverdig, men snevert i sitt perspektiv; En prisutdeling eksklusivt for folkemusikkmiljøet vil fortegne seg som et menighetsmøte på det lokale bedehuset – en bransjefest hvor alle er på fornavn med hverandre vil neppe skape mediestorm og ønsket fokus.

Bondeviks verdikommisjon har dessverre gjort det vanskelig å bruke verdibegrepet i en seriøs argumentasjon uten at publikum sitter igjen med et fårete smil. Jeg vil allikevel oppfordre til et bredere perspektiv når man nå betrakter Spellemannprisens fremtid.

Dersom den beste løsningen viser seg å være et selvstendig og alternativt arrangement bør vi forene krefter fra et større miljø, hvor fokus plasseres på musikalske og kulturelle verdier. Disse verdiene vil favne mer enn de ekskluderer… Og de som ekskluderes har jo allerede sine fora i tabloidpressen og sin HIT-awards. Navnet «Spellemannprisen» og utformingen av troféet er dog verdt en kamp!

Med vennlig hilsen
Morten Lindberg

BransjeGenreFolkemusikkOrganisasjonerPolitikkPriser

