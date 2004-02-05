Søt musikk for Studentradioene i Norge – urørt offensiv fra Petre

Førstkommende fredag innvier studentradioene i Norge en splitter ny nasjonal spilleliste. Spillelisten er utarbeidet av studentradioene i Bergen, Oslo og Trondheim, men og i tillegg bli spilt i Molde og Tromsø, Stavanger, Bodø og Volda. – Dette er det beste som har hendt musikk-Norge på lang tid. Mens andre kanaler satser kommersielt, fortsetter vi å satse på kvalitet, uttaler en offensiv Erik Kydland, redaktør i Studentradioen i Bergen. Samtidig lansererer hovedkonkurrent NRK Petre samlealbumet «Rørt og Urørt», som bl.a. samler de ti finalistene til årets Urørt-tittel.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Studentradioene i Norge har i lengre tid samarbeidet gjennom Norsk akademisk radioråd (Studentradioene i Norge) for å lage best mulig radio for Norges studenter. Denne uken har de inngått et samarbeid om en felles spilleliste.

Spillelisten er utarbeidet av studentradioene i Bergen, Oslo og Trondheim, men vil i tillegg bli spilt i Molde og Tromsø, Stavanger, Bodø, Volda. Den oppdateres hver uke og omfatter til enhver tid ni låter.

— Målet vårt er å ikke bare oppdage nye låter og artister, men også gi dem en skikkelig mulighet til å bli hørt. Ved å spille lista i forskjellige byer samtidig sørger vi for at artistene som kommer gjennom nåløyet faktisk får den spilletida de fortjener, utdyper Torkild Jemeterud, redaktør i Radio Nova.

I et intervju med Dagsavisen denne uken gikk også han hardt ut mot de store radiostasjonene.

— Vi håper på sikt at dette kan bli like viktig i Norge som «college radio»-lista er i USA, fortalte Jemterud. – Etter at Petre la om, er ikke deres spillelister så interessante lenger. Vi har nå laget et formateringssystem som tar ny musikk på alvor, særlig ny norsk musikk. Kommersielle radioer lager lister ikke ut fra hva folk liker, men ut fra hva de misliker minst. Dette synes vi er grunnleggende feil.

At spillelisten bestemmes i fellesskap av tre uavhengige musikkredaksjoner vil dessuten fungere som en kvalitetssikring av innholdet, mener redaktørene.

Førstkommende fredag braker det altså løs i de tre største byene i Norge.

— Denne lista er særegen, og dette vil vi feire for alt det er verdt, sier Anniken Hjertholm, redaktør i Studentradion i Trondheim.

Lanseringen av den nye spillelisten vil bli markert med radiokafé, konsert og fest parallelt i Trondheim, Bergen og Oslo fredag 6. februar. Landmark i Bergen, Chateu Neuf i Oslo og Blæst i Trondheim er utestedene som får æren av å innvie den nye spillelista.

— Et samarbeid om en fellesspilleliste er helt unikt i norsk sammenheng, og fortjener definitivt en stor fest, avslutter redaktørene.

Samtidig slipper NRK Petre den ferske samleplaten «Rørt og Urørt» alt dagen før – nærmere bestemt torsdag 5. februar. Her blandes kjente og mindre kjente navn, slik at den komplete artistlisten er som følger: Elektrofant, Keem & Roma, Mua & Shaun Bartlett, King Midas, Noora, Superfamily, Gisli, Matias Tellez, Rigmor, Rigmor, Ugress, Sidebrok, SuperJupiter, Minor Majority, Fabio, Matador, Span, Popgun, Mayflies, Silver og Turboneger. Flere av sporene med de mer kjente artistene er ekskusive for denne samlingen, deriblant det tidligere ikke-utgitte liveopptaket «Don’t Give up» med Bertine Zetlitz & Thomas Dybdahl fra PetreSessions. Ti av artistene er Urørtfinalister av året, som skal kjempe om tittelen Årets Urørt under en Bylarm-tilstelning på Kvarteret i Bergen fredag 13. februar.

Det er Waterfall som er utgiver av samleplaten, mens Sonet tar seg av distribusjonen. Utgivelsen blir feiret med et lukket arrangement med Minor Majority, Gisli, Mayflies, Mua og SuperJupiter i Oslo torsdag kveld.

— Urørt har blitt et så vitalt nettsted og Petre-program, og et så bra konsept at det fortjener å få enda mer oppmerksomhet, mener musikksjef Håkon Moslet, som selv har satt sammen samlingen. Du kan lese mer om kampen for å bli Årets Urørt-artist på disse sidene fra NRK.no.

Historiens aller første samordnede spilleliste for Studentradioene inneholder for øvrig følgende ni titler og artister:

Quintrophenia: «Lost» (Grammar), Fredrik Saroea:»Ganquro Girl» (Tellé Records), Menomena: «Cough Coughing» (Muuuhahaha!), Årabrot: «Life Thru a Peephole» (Safe As Milk), The Von Bondies: «C’Mon, C’Mon» (Sire/Warner), The Go: «Growd Up Wrong» (Lizard King), Professor Pez: «Future»(Galant Records), The Low Frequency in Stereo: «Man Don’t Walk» (Rec90) og Fuck-off Machete: «Minority Gang»(Lost Dog Recordings).