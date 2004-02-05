Reinsdyrslakt, fest og ung musikk

Årets utgave av Nordland Musikkfestuke satser sterkt på de unge, både som utøvere og som publikum. Via prosjektet Scene Ung fokuseres det på unge musikere og kunstnere, samtidig som de legger opp til en helt egen forestilling for barn, nemlig Askepott. Fjorårets samarbeid med Rikskonsertenes INTRO-klassisk vil også bli videreført i 2004. I denne andre del av artikkelen om Norland Musikkfestuke 2004 kan du lese mer om de forskjellige undgdomssatsningene, festivalutstilleren Aslaug Juliussen, byfest og Askepottforestillingen for de minste.

Av Kyrre Tromm Lindvig

Fjorårets Nordland Musikkfestuke hadde stor suksess med Rikskonsertenes INTRO-klassisk konserter. Samarbeidet med Rikskonsertene vil derfor fortsette også i år. Programmet er ikke klart enda, men årets musikere vil være sopranen Eir Inderhaug og pianisten Ellen Uglevik.

I tillegg til INTRO-klassisk har Nordland Musikkfestuke også et tilbud spesielt rettet mot ungdom, kalt «Scene Ung».

— Flere ungdommer etterspurte en tydeligere satsing på tilbud som både er rettet direkte mot denne målgruppen, og som gir ungdom under 18 år større tilgang til opplevelser som vanligvis er forbeholdt voksne, forteller Karianne S. Olsen i Nordland Musikkfestuke.

Videre sier hun at Nordland Musikkfestuke ønsker å videreutvikle festivalen som presentasjonsarena for unge talenter fra hele Nordland.

— Basis for prosjektet er tanken om aktiv deltagelse og kompetanseheving, arena for ungdommelig kreativitet og utfoldelse som motvekt mot passiv konsumering.Stikkordene for dette prosjektet er egenaktivitet, opplevelse og samspill, og prosjektet er delt inn i Scene Ung Artist, Scene Ung Kunstner, Scene Ung Opplevelse og Scene Ung Aktivitet, forklarer Olsen.

Gjennom Scene Ung Artist legges det opp til en konsertserie og talentkonkurranse som skal være sentral i bybildet. Ungdom i Nordland oppfordres til å sende inn sine bidrag og 25 av dem plukkes ut for konkurranse foran et dommerpanel bestående av profesjonelle utøvere, samt publikum.

Scene Ung Opplevelse skal bidra til å gi ungdom et variert tilbud av musikkopplevelser innenfor hele sjangerbredden i programmet til NMFu.

Scene Ung Aktivitet skal legge til rette for å kunne utvikle talenter eller undersøke ulike kunsttarter gjennom aktivitetstilbud. Blant annet vil det gjennomføres et graffiti-prosjekt i samarbeid med Bodø kunstforening og SKINN; Samorganisasjonen for Kunstformidling i Nord-Norge.Gjennom prosjektet Ungdom Improviserer legges det opp til et praktisk rettet prosjekt som skal ende i en forestilling under musikkfestuka. Kirkhaugen Ungdomsskole er utfordret til å improvisere omkrig temaet røtter.

— Ungdommene vil få tilført kompetanse på improvisasjon, kreativ tilnærming og musikk. Prosjektet er et samarbeid mellom NMFu, Bodø kommune og Nord-norsk jazzsenter, sier Olsen.

Scene Ung Kunstner presenterer en ung kunstner i avslutningsfasen av høyere utdanning.

— Mange ungdommer reiser ut av fylket for å ta høyere utdanning innenfor en kunstretning, og mange av disse har forhåpninger om å kunne vende tilbake til Nordland og virke som kunstner. Det er et mål for Nordland Musikkfestuke å presentere en ny kunstner hvert år som er i avslutningsfasen av høyere utdanning enten her i landet eller utenlands, forteller Olsen.

Årets Scene Ung Kunstner er fotograf Anders Valde, som vil ha sin egen utstilling under festivalen. Han er 23 år, oppvokst i Bodø, og studerer for tiden foto ved Bournemouth Institute of Art and Design. Valde er representert i årets nordnorske kunstutstilling.

Musikkfestuken har også sin egen festivalutstiller, som i år er Aslaug Juliussen. Juliussen er tekstil- og fiberkunstner som bruker reinslakt som utgangspunkt for sine arbeider. Olsen lover en voldsom opplevelse.

–Vitnesbyrdet om slakt og død sammenstilt på en omsorgsfull og estetisk måte blir et paradoks som treffer betrakteren rett i mage og hjerne, hevder hun.

I tillegg til Juliussen vil man også kunne se «Spor av strek», som er premièren på SKINNs utstillingsturne i 2004-2005. Utstillingen vil presentere tegninger av ulike kunstnere, med variasjon i uttrykk, teknikk og motiv. Det er i forbindelse med denne utstillingen det nevnte graffitiprosjektet som er knyttet opp mot Scene Ung gjennomføres.

Videre uttaler Olsen at NMFu i år ønsker at sentrum skal være ytterligere i fokus under festivalen. – Bykjernen skal være preget av fest, farge, liv og lyd. Vi tar derfor sikte på et høyt aktivitetsnivå; i samarbeid med næringsliv, uteliv og folk flest. Byens uterom skal brukes til samlende og positiv aktivitet, som eksempelvis storfest, familiearrangementer, lokale og nasjonale artister og impulskonserter, sier hun.

Sist, men ikke minst vil også barna få sitt, nemlig Askepott . Forestillingen er årets store satsning og er et samarbeid mellom Musikkteateret i Bodø og NMFu.

— Vi ønsker å lage en forestilling for barn og unge av barn og unge. Balletten er en fri fortelling av eventyret om Askepott vist gjennom dans, forteller Olsen

Musikken som ledsager balletten er av Prokofiev, Tsjaikovskij og Nino Rota. Olsen poengterer at forestillingen arrangeres i samarbeid med det rike ballettmiljøet i Bodø og vil gi mange lokale dansere muligheten til å delta.Kunstnerisk ansvarlig for innstudering av balletten er Arne Fagerholt, nåværende teatersjef for Carte Blanche. Sammen med seg vil han ha ballettpedagog Heather Hebbert Larsen fra Bodø.

For mer informasjon om Nordland Musikkfestuke kan du lese den første artikkelen i serien ved å følge lenken under, eller klikke deg inn på deres hjemmeside.