Orff i Nordland

Nordland Musikkfestuke er i full gang, og på plakaten denne gang står blant annet en oppføring av Carl Orffs berømte «Carmina Burana». I tillegg kan man i Bodø skilte med så diverse artister som Bertine Zetlitz, Nordnorsk Ungdomsstorband, Angélique Kidjo, Rytmebølgen med Frode Alnæs og Norsk Universalorkester, Mynta, Turboneger og mange flere. Musikkfestuken har også et tilbud til de under 18 år, som kan følge flere av konsertene på storskjerm for en billig penge. Billettsalget så langt rapporteres å gå strålende.

Nordland Musikkfestuke startet i 1980 som en én dags olsokfeiring under navnet Olsokdagene i Bodø. Organisasjonen og aktiviteten vokste raskt og skiftet i 1989 navn til Nordland Musikkfestuke og er i dag en omfattende 10-dagers festival i månedsskiftet juli-august. Festivalen utmerker seg spesielt ved dets store oppsetninger, blant satte man opp Guiseppe Verdis «Aida» i 2000, mens man i fjor gjøv løs på samme komponists «Rigoletto». I år er det som nevnt «Carmina Burana» av Carl Orff som står på programmet, som settes opp som kammerversjon for to klavér, slagverk, kor og solister.

Dirigent for oppsetningen er Ragnar Rasmussen, som blant annet har gjort seg bemerket som vinner av en av Europas gjeveste hederspriser for kordirigenteri Bologna 2002. Rasmussen innehar landets eneste stilling som korstipendiat ved Musikkonservatoriet i Tromsø. Solister er Thor-Inge Falch, tenor ved Den Norske Opera, Ellen Drevvatne, sopran og John-Kristian Karlsen, baryton. På piano medvirker Nils Mortensen, kjent fra «Musikk i Finnmark» og Tor Øyivind Hummelsund. På slagverk finner vi Marius Søbye og Bjørn Skansen fra slagverksensemblet SISU og Rolf Lennart Stensø fra Bodø Sinfonietta. Koret på totalt 24 sangere er satt sammen av koret Rønvik og kammerkoret SAGA. Scenograf for oppsetningen er sivilarkitekt Viggo Ditlevsen og ansvarlig for lysdesign er Tor S. Ditlevsen. I tillegg deltar danserne Line Øiesvold, Ellen Marie Stein og Sunniva Sivertsen.

Fremføringen av «Carmina Burana» finner sted i Bodø Kulturhus på Mandag 4. august Kl 20.00

I samarbeid med Rikskonsertene presenterer Nordland Musikkfestuke også noen av landets fremste unge klassiske talenter i en konsertserie under tittelen INTRO – klassisk. Intro – klassisk er Rikskonsertenes treårige lanseringsprogram for utøvere innen den kunstmusikalske genren. Hovedsamarbeidspartnere i dette programmet er Festspillene i Bergen, Vestfold Festspillene, Olavsfestdagene i Trondheim og Nordland Musikkfestuke.

Under konsertene i Musikkfestuken er det mulig å høre Anders Clemens Øien (gitar), Andjei Maevski (klarinett), Ernst Simon Glaser (cello), Isa Katharina Gericke (sopran), Marius Hesby (trombone), Gunilla Süssmann (piano) i samspill med hverandre og med Bodøs egne musikere; Gro Bergrabb (orgel), Andrej Stepanov (accordion) og Brian Hepworth (orgel).

Ellers kan Musikkfestuken skilte med mange andre artister, i tillegg til de ovennevte kan man også oppleve Ricochets, Motif, St.Thomas, orgelkonserter i Bodø kirke, Vamp, Thomas Dybdahl og mange flere.

Salget av billetter til årets Musikkfestuke ligger 30% høyere enn fjorårets og det meldes fra arrangørhold at det først og fremst er salget til «Herr Petters lovsang», Angelique Kidjo, «Sånn», Nordnorsk Mix, Turboneger og Vamp som har tatt av.

For komplett oversikt over programmet, se Musikkfestukens egne hjemmesider, lenke nedenfor.