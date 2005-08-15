Norsk jazzforum har i første halvår 2005 bevilget over 1,1 million kroner til norske jazzutøvere gjennom sin støtteordning. Den totale søknad-summen for perioden var på hele kr 3 569 397 – seks prosent høyere enn samme periode i fjor. – Den økende interessen for jazz generelt gir musikerne flere muligheter i både inn- og utland, men vi behøver større bevilgninger for å oppfylle det stadig voksende behovet, sier formidlingsleder Tone G. Martinsen i Norsk jazzforum.

Søknadsmassen øker hvert år, men det totale støttebeløpet ad hoc-støtteordningen disponerer dekker dessverre kun under halvparten av den totale søknadssummen, skriver Norsk jazzforum i sin pressemelding.

— Våre støtteordninger er et viktig bidrag til den store aktiviteten blant jazzutøverne, og er ofte avgjørende for gjennomføringen av en turné eller et prosjekt. Den økende interessen for jazz generelt gir musikerne flere muligheter i både inn- og utland, men vi behøver større bevilgninger for å oppfylle det stadig voksende behovet, forteller formidlingsleder Tone G. Martinsen.

Totalt har Norsk jazzforum i første halvår 2005 bevilget kr 1 153 800,- til turneer og andre prosjekter. Støtteordningen omfatter musikere, band, storband og arrangører. Søknader om støtte til utenlandsturneer og -festivaler har økt betraktelig de siste par årene, og blant årets tildelinger er Christian Wallumrød Ensemble, Fe-mail, Beady Belle og Trygve Seim Orchestra.

I tillegg har flere musikere og band fått støtte til turneer/konserter her hjemme, blant andre Electra/Arild Andersen Group, Scorch Trio, Dadafon, Jacob Young Group, Ytre Suløens Jassensemble, Frøy Aagre og Christiansand String Swing. Blant storband og arrangører har Sandvika Storband, Vesterålen Storband, All Ears (festival), No Spaghetti Edition Festival, Grenland Jazzweekend og Små & Storbandfestivalen fått tildelinger.

Norsk jazzforums ad hoc-støtte er en ordning der musikere, storband og arrangører kan søke toppfinansiering for turneer og andre prosjekter.

– Dette er en genial og lukrativ ordning for våre medlemmer; det er enkelt å søke, med kort behandlingstid og raske utbetalinger der store og små beløp bidrar til at prosjekt kan gjennomføres, sier Tone G. Martinsen, formidlingsleder i Norsk jazzforum.

Her er den komplette oversikten over bevilgede søknader i første halvdel av 2005:

#gallery-1 {

margin: auto;

}

#gallery-1 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-1 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-1 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Flere nyheter fra jazzlivet finner du som vanlig på http://www.jazzforum.no, eller på Ballades jazz-seksjon: http://www.ballade.no/nmi.nsf/autofp/jazz.