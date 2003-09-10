– Mer bredde i NRK!

Jan Lothe Eriksens utspill om å starte «Aksjonen for NRK P2 som kulturkanal» får støtte fra mange hold. Eriksen reagerte i et innlegg på Ballade.no i går sterkt på at NRK P2 kutter i folkemusikktilbudet. – Bernander og Birkeland driver høstjakt på truede kulturarter, sier samtidsmusiker Rof Walllin, som støtter helhjertet opp om aksjonen. Magnar Sundt i Landslaget for Spelemenn stiller seg også fullt og helt bak Eriksens kritikk av NRK og poengterer at det er viktig at man viser at man har aktive lyttere.- Vi må presse NRK på dette. Press virker, det er tross alt snakk om forbrukermakt, dette her, sier han til Ballade.

Av Kyrre Tromm Lindvig

Sundt poengterer også at det ikke er hvilket som helst program det er snakk om.

– Folkemusikktimen er den eldste programposten NRK har og vi i Landslaget for Spelemenn skal i stor grad forsøke å påvirke NRK til å ikke kutte i denne, forklarer han. Videre minner han om at NRK har forsøkt å kutte i folkemusikktilbudet før også.

— Man flyttet Folkemusikktimen til et ugunstig tidspunkt, men takket være den protesten det førte til ble den flyttet tilbake. Vi har tro på at press kan få NRK til å snu, men det er opp til oss i miljøet å vise at det er et engasjement her, poengterer Sundt. Han påpeker imidlertid at under årets dekning av Landskappleiken på Gjøvik syntes han at samarbeidet på grasrotplan fungerte meget godt.

— De medarbeiderne som NRK sendte, var meget flinke og gjorde en kjempejobb. Blant annet ble det streamet deler av kappleiken. Men det viser jo bare at det er høyere oppe i systemet, der hvor programmerklæringene blir laget, at problemet ligger, uttaler Sundt.

Han legger også til at dette ikke er noe som gjelder kun for radio. – Dekningen er jo enda dårligere i fjernsynet og jeg stusser over at NRK kan prioritere slik, det står for eksempel i sterk kontrast til kulturmeldingen, avslutter han.

Fra et kanskje uventet hold kommer det også støtte. Komponist Rolf Wallin er ikke nådig i sin kritikk av de høye herrer og kvinner i NRK.

— Tidligere har NRK knerta Ønskediktet og Kritikertorget. Nå skal det kuttes ned på Folkemusikktimens sendetid. Neste gang er det samtidsmusikken som ryker ut, så er det tidligmusikken, så er det jazzen, så er det resten av den klassiske musikken – bortsett fra Pavarotti, da, skriver han i en e-mail som formelig fråder over av energisk ironi.

Han vektlegger også at det tilsynelatende er kun økonomiske hensyn som teller.

— Til slutt vil nok høyremannen Bernander endelig ha fått kastet all musikk med røde regnskapstall på historiens skraphaug. Og sosialisten Turid Birkeland vil ha blitt kvitt all elitær og borgerlig-individualistisk musikk som ikke tjener massene, uttaler Wallin og konkluderer at – De ser nok for seg en fantastisk monokulturell framtid, de to, der bare økonomisk høyverdig, konkurransedyktig og massevennlig musikk overlever.

Ellers kan det nevnes at Ballade allerede har mottatt uttallige støtteerklæringer til «Aksjonen for NRK P2 som kulturkanal» fra både lyttere og utøvere, både innen folkemusikken og musikklivet generelt. Vi vil også gjenta oppfordringen i Eriksens artikkel om å sende en epost til kringkanstingssjef John G. Bernander på john.g.bernander@nrk.no, kringkastersjef Kari Werner Øfsti på kari.werner.ofsti@nrk.no og Kultursjef Turid Birkeland på turid.birkeland@nrk.no -og gjerne også en kopi av e-postene til oss. Vi vil i forbindelse med aksjonen samle en del av disse, og legge dem ut på våre hjemmesider. Alle øvrige innspill i saken kan som vanlig sendes til ballade@mic.no.