Folkemusikk

Landskappleik på Gjøvik

04.06.2003
- Red.

– Den fineste plassen på jord’n, synger Viggo i Vazelina, og mener Gjøvik. I 2003 er Landskappleiken lagt til Mjøsbyen. Fjellhallen på Gjøvik skal være hovedarena for kappleiken, som skal gå av stabelen fra 25. til 29. juni i år.

I 2001 var kappleiken i spredtbygd hardingfeleland i Telemark. I fjor var det kappleik i flatfele-Mekka i Vågåbygda. Hva slags landskappleik blir det i Gjøvik by? – Tradisjonelt er jo Gjøvik også et flatfeledistrikt, sier kulturkonsulent Ola Narten Svendsen i Gjøvik kommune. – Men det spesielle med spelemannslaget her er at de spiller på flere utradisjonelle instrumenter – sekkepipe, fløyter, langeleik, harpe…

Landskappleiken blir arrangert med tevlinger i tradisjonsmusikk og dans på forskjellige steder i Norge hvert år. I tilknytning til tevlingene blir det arrangert diverse konserter, utstillinger og dansearrangementer for gjestende publikum. Det er ventet nærmere 4.000 tilreisende. På Gjøvik vil i tillegg Skibladnerfestivalen bli arrangert samtidig. 2003 er også året da Landslaget for Spelemenn fyller 80 år, og disse vil bidra på arrangørsiden.

Å arrangere Landskappleiken på Gjøvik er et løft for musikklivet i regionen, sier Narten Svendsen. Kommunen har frikjøpt tid hos tre kommuneansatte som skal planlegge og gjennomføre arrangementet. – Storarrangementet er en fin anledning til å inkludere profesjonelle i sampill med amatører. I den forbindelse har vi ønsket å bestille et nytt verk fra en komponist til Landskappleiken. Det er gjort en foreløpig avtale med komponist Bjørn Sverre Kristensen, og støtte innvilget fra Komponistenes vederlagsfond. Han skal skrive et verk som kobler tradisjonell folkemusikk sammen med nyskrevet kunstmusikk. Verket tar utgangspunkt i et slåttetema etter en springdans fra Torpa og vil bli fremført under åpningen av kappleiken.

