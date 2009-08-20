Bransjen

Knirkefriere enn noen gang

20.08.2009
Tellef Øgrim

Billettene gikk ut fortere enn noen gang. Besøket inkludert klubber toppet aller forventninger. Når NME i tillegg skryter hemningsløst blir arrangørens konklusjonen: Best ever.

Noen dager etter siste band gikk av scenen er festivalarrangørene mildest talt fornøyd med seg selv.

«Aldri tidligere har vår festivalledelse og de over 1800 engasjerte frivillige gjennomført noe som har vært så solid og knirkefritt», heter det i en oppsommering derfra.

Det noteres rekord i antall frivillige, hastigheten i billettsalget (utsolgt på rekordtid) og dessuten toppnotering mht besøk, vel og merke når Øyanatt, klubbdagen og friscenen GSF Skatepark regnes med.

100 band stod på de forskjellige scenene i Gamlebyen i Oslo, og flere enn før gikk på scenen til avtalt tid (!).

«Det var veldig morsomt å se at artister i både brede og smale stilarter trakk så mye folk. Samtlige konserter på utendørsscenene trakk over 500 mennesker, mens de aller fleste hadde over 1000 til stede, heter det i den euforiske e-posten vi har mottat.

#gallery-11 {
margin: auto;
}
#gallery-11 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-11 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-11 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Jaga Jazzist på Øyafestivalen 09. Foto: Jan Erik Svendsen

Når desserten består av en entusiastisk oppsummering av Tim Chester på New Musical Express’ (NME) nettside var alt sammen verdt slitet, hvis vi skal tro Øya-ledelsen.

(Og det gjelder uavhengig av Chesters vurdering av Satyricon som et band til å le av, eller for den saks skyld hans tips om å oppleve festivalen gratis fra trafikkmaskinen i Bjørvika. Det er muligens billigere, men hvor vondt vil Tim egentlig sine lesere?)

