Ikke full kræsj igjen før 2014

Oslos største musikkfestivaler styres av både høytider og Europas festivalkalender. Vi som digger både kammerjazz, rock og qawalli kan hygge oss i noen år til alt igjen skjer samtidig.

Av Tellef Øgrim

— Det er ikke heldig for byen at alt skjer samtidig!

Det sier informasjonssjef Lise Gulbransen i Oslo Jazzfestival. Hun har i flere år visst at jazzfestivalen og Øyafestivalen skulle falle på samme tid i år. At Mela også meldte seg på oppå det hele skapte ikke store problemer, men siden jazzen og rocken deler både spillesteder, publikum og frivillige oppstod noen «logistikk-problemer».

— Vi skulle helst hatt tre konserter på Parkteatret og kunne også ha brukt Rockefeller mer, sier hun.

— Det er ingen fordel for byen at alt skjer på en gang. Det beste er at det strekker seg litt ut over tid.

Jazzfestivalen er vant til å overlappe med Oslo Kammermusikkfestival, uten at det har skapt problemer.

Heller ikke samenfallet med Øyafestivalen har skapt noen krise, siden kollisjonen var godt forberedet, i følge Gulbransen, som ligger an til å kunne summere opp 20 000 solgte billetter og 70 000 besøkende. Det er i så fall rekord for jazzfestivalen.

Antony and the Johnsons med Operaorkesteret under Oslo Jazzfestival.

(Foto: Christian Melstrøm)

Klarere jazzprofil

Sammenfallet med Øyafestivalen førte til at Oslo Jazzfestival prøvde å være bevisst på ikke å «slite på det samme publikummet». Resultatet ble en tydeligere jazzprofil med fokus på spillesteder som ikke har rockeprofil.

Samtidig må det nevnes har Oslo Jazzfestival holdt hus på rockestedet Cafe Mono hele uka med sterkt og moderne improvisasjonspreg og godt med publikum.

Gulbransen minnes forrige «sammenfall-år». En onsdag i 2004 var det 80 konserter i byen samtidig.

Heldigvis er det fem år til neste gang alt skjer samtidig.

Khalid Salimi i Mela-festivalen sier at oppslutningen om alle festivalene viser at folk har «behov for mer musikk enn vi tror» og følger opp med å karakterisere denne uka som «en tidenes musikalske opplevelse for hovedstaden».

Der ute

Oslos musikkfestivaler styres av krefter som er større enn selv byrådet kan temme, og hovedansvaret må nok Øyafestivalen ta.

Som presseansvarlig Jonas Prangerød forteller er Øyafestivalen avhengig av å følge noen store europeiske festivaler for å få de rette bandene.

Når det er i august det skal skje og noen følger kalenderen, andre følger store europeiske festivaler og andre igjen følger Ramadan må det fra tid til annen bli litt trangt i døra.

— Men nå kolliderer det heldigvis ikke på mange år, sier Gulbransen.

Thåström på Øyafestivalen. (Foto: Amund Østbye)

I skrivende stund ligger det an til rekordbesøk både på Oslo Jazzfestival og Øyafestivalen, mens Mela regner med r.