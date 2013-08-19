Klar for generasjonsskiftet

I høst hilses over 20 nye lærere velkommen ved NMH. Musikkhøgskolens ferske rektor vil tenke dynamisk, og er ikke fremmed for tanken om å opprette egne fag for strømmen av singer-songwritere som ønsker studieplass.

Peter Tornquist ville egentlig bli ordfører i Eidsvoll. 1. august overtok komponisten og lokalpolitikeren rektorstillingen på Norges musikkhøgskole (NMH) etter Eirik Birkeland.

– Er det i sjefstolen du liker deg best?

Pause.

– Jeg lyver hvis jeg sier nei, smiler den nylig fylte 50-åringen.

– Men det er ikke for å være i sjefstolen, heller fordi det å komme i posisjon gjør det mulig å realisere en visjon.

For Tornquist, som er tidligere president for nyMusikk, viseformann i Norsk komponistforening og styremedlem i TONO har flere visjoner som ny leder for Norges fremste musikkutdanningsinstitusjon. Han nevner talentutvikling, internasjonal profil og kommunikasjon som viktige stikkord.

Vil heve nivået på norske talenter

– Vi har noen utfordringer, det ene er talent og rekruttering. Vi står overfor en situasjon hvor norske talenter blir utkonkurrert av utenlandske. Det er ikke en situasjon vi har mistet styring med, men på master kunne vi – og det er synd å si det – fylt opp hele kvoten med utenlandske studenter, forteller Tornquist.

Mye av grunnlaget blir lagt før studentene kommer til NMH, ifølge rektoren, som ønsker å bygge ut Unge musikere, musikkhøgskolens talentutviklingsprogram for de mellom 13 og 19 år.

– Vi må samarbeide med de beste kulturskolene og de beste musikklinjene, men vel så viktig, vi må etterutdanne kulturskolelærerne. Vi har klappet 30-40 musikere årlig ut i arbeidslivet i snart 40 år, det blir en del folk. De har gjort seg karrierer og erfaringer og mange er sultne på mer kunnskap. Kanskje har de oppdaget at de har behov for musikkteknologi, musikkteori eller pedagogikk. Der skal vi være smidige, møte arbeidslivets krav, og kunne arrangere samlinger og nettbasert undervisning.

Styrker internasjonal utveksling

Tornquist er opptatt av at NMHs studenter og lærere skal være på høyde med de beste i utlandet. I disse dager jobbes det med å identifisere hvilke nye internasjonale nettverk det kan være aktuelt å etablere utveksling med.

– Vi må ha tett kontakt med de utdanningsinstitusjonene som er enda bedre enn oss på sine felt. Da snakker jeg om langsiktig forpliktende utveksling, et nettverk som gjør at våre studenter alt når de begynner her vet at de kan fortsette utdanningen sin på et sted hvor det er et fagmiljø de er interessert i. En utveksling hvor vi vet at studieplaner og fokus matcher. Dette er en prosess som allerede har pågått, men jeg kommer til å styrke den ytterligere, sier rektoren.

Nyttig med politisk erfaring

I dag er han glad for at han ikke vant ordførersetet. Han forteller at han føler seg mer hjemme på NMH, men ser at han kommer til å få god bruk for sin politiske erfaring i rektorrollen.

– Hvis du skal påvirke og få gjennomslag i politikken så må du forstå spillet. En politiker trenger veldig sjelden de opplagte argumentene for at noe er veldig bra for å ta en avgjørelse. Politikere trenger argumenter servert på en måte som gjør at de kan omsette det inn i handlingsplaner, understreker Tornquist.

– Da nytter det ikke at så og si hele kunstfeltet er engasjert på én side av politikken. Hvis alle heier på Trond Giske som kulturminister og blir lei seg når han ikke lenger er det, så blir det ingen debatt. Det er en stor fordel å kjenne mennesker på begge sider.

Høyre ”et kulturvennlig parti”

Kanskje er det tilfeldig at Tornquist stiller til intervju i mørkeblå genser. I alle tilfeller, det er en farge som matcher hans politiske ståsted.

– Får du reaksjoner på at du er aktiv høyremann?

– Ja, det gjør jeg.

– Fra hvem da?

– Mine kunstnervenner, de mobber meg fælt.

Tornquist lener seg litt til siden, smiler. For cirka åtte år siden takket han ja til en nominasjon for Høyre i Eidsvoll, et parti han oppfatter som ”et kulturvennlig parti med gjennomføringsevne”.

– Høyre er liksom kalkulatorpartiet, som bare er opptatt av privatisering. Men det er slettes ikke det, sier han engasjert.

– Høyre har en filosofisk og ideologisk verdikonservatisme som, kombinert med liberalisme, resonnerer godt med mitt kunstsyn.

Entreprenørskap på timeplanen

– Hvilket ansvar har NMH i en endret musikkvirkelighet hvor kanskje særlig utøvende frilansere møter en vanskelig yrkeshverdag?

– Vi har gjort noen grep, og i år tar vi i bruk helt nye studieplaner for alle studiene på huset. For første gang er det eksplisitt skrevet inn begreper som entreprenørskap og innovasjon. I første og andre året har studentene nå et helt nytt emne som heter musikkforståelse, som skal gi en breddekompetanse på musikk som fenomen i samfunnet. Når de er på vei ut fjerde året, så får de en siste dose som er rettet direkte inn mot arbeidslivet, om skatt, om bedrift – dette er nytt.

– Og hvordan skal NMH reflektere bredden i musikklivet?

– I et lite land som Norge så har vi behov for å fordele ansvaret utover i de ulike utdanningsinstitusjonene, og der er det et par miljøer som har fokusert mer på pop for eksempel, blant annet i Agder. Men vi er hele tiden i dialog med arbeidslivet og med oss selv på hvilke behov de søkerne som møter oss har.

Singer-songwritere skaper nye behov

Tornquist identifiserer særlig bølgen av singer-songwritere som en stor utfordring.

– Det kommer flere og flere søkere, ikke minst jenter. Det er forståelig fordi det finnes så mange gode forbilder. De som er gode nok har klart å kamuflere singer-songwriteren i seg med noe annet. De er kjempeflinke til å spille gitar, trommer, bass eller til å komponere, men det er ikke alltid det de egentlig vil.

– Er det riktig at man må kamuflere det man egentlig vil jobbe med?

– Nei. Jeg tror det er – og nå banner jeg kanskje i kirken for dette er overhode ikke lansert som annet enn mine tanker – men jeg tror det er et felt som kan være såpass viktig at vi ikke har råd til å overlate det til andre.

– Vil det være aktuelt å opprette fag rettet mot singer-songwritere?

– Ja, vi må kanskje ansette en dyktig utøver. Hvorfor kan ikke Bjørn Eidsvåg komme hit og være professor?

– Så du er opptatt av at NMH skal være organisk i sin struktur?

– Det er vi helt nødt til. Det gjelder også kirkemusikk. Er det bare den norske kirke som tar imot våre studenter? Man skulle tro det, men i det siste har de katolske menighetene vokst. Og hva med frimenighetene? Mantraet mitt er at vi er i endring hele tiden, men det er for å bevare. Vi har denne kjernen, dette arvesølvet av tradisjon, som er helt uavhengig av klassisk tradisjon, og det er musikk. Music making.

– Har samfunnet plass til alle utøverne som utdannes, da?

– Vi er ikke ved smertegrensen ennå. Det vil alltid være behov for høyspesialiserte profesjonsutøvere som vi er. Kommer du gjennom studiene, klarer å identifisere ditt marked og er allsidig og fleksibel, så er det plass til deg. Det er derimot ikke sikkert at vi på nasjonal basis skal overby hverandre i å utdanne til frilansvirksomhet, der må vi være flinkere til å kommunisere behovet.

– Må bedre kommunikasjonen

Et annet punkt på listen over Tornquists visjoner for NMH er nettopp kommunikasjon.

– Vi gjør fantastisk mye fint her, men vi er ikke gode på å fortelle det til omverdenen. Når vi berører fengselsinnsatte og -ansatte på Ila, når vi har 100 talenter på SommerAkademi på Voksenåsen og gjør fantastiske, små konserter døgnet rundt – vi forteller det ikke til omverdenen. Så kommunikasjon kommer til å bli viktig, det er noe jeg ønsker å bidra til.

En ny epoke

NMH er 40 år i år. På bordet foran oss på rektorkontoret ligger en studieplan fra 1973 med gule, maskinskrevne sider, enkelte med studiepoeng ført på for hånd.

– En stor del av musikkhøgskolens faste lærerpersonell ble ansatt rundt den tiden. De er alle sammen nå i ferd med å gå av, forteller rektoren.

– I høst hilser jeg over 20 nye lærere velkommen.

– Byr omstillingen på utfordringer?

— Ja, det er klart. Tradisjonen og kunnskap forsvinner ut døren. Vi er i ferd med å takke av en hel generasjon bautaer, og det er utfordringer med å ta vare på kompetansen de hadde og sørge for at nye, yngre krefter ikke må oppfinne kruttet på nytt.

Han forteller at de fleste nye lærerne er tidligere NMH-studenter, som etter at de ble uteksaminert har posisjonert seg som solister eller jobbet i orkestre i utlandet.

– Det er drømmesituasjonen. Da vet vi at de deler våre verdier utdanningsmessig – gulrot fremfor pisk – samtidig som de har erfaring utenfra.

Ferske øyne, styrket samarbeid

I vår inngikk også NMH en samarbeidsavtale med Oslo-Filharmonien, som siden den gang også har fått ny leder i Ingrid Røynesdal.

– To ferske ledere, hva betyr det for samarbeidet?

– Nye toner, nye stemmer, nye takter. Jeg tror både Ingrid og jeg er skjønt enige i at det er en styrke at det nå sitter to med ferske øyne og ser på dette, sier Tornquist.

– Vi har noen utrolig spennende utfordringer. Vi skal utdanne Filharmoniens fremtidige musikere, sørge for at de er de beste. Så har vi spennende prosjekter på gang når det gjelder profesjonene dirigenter, komponister og solister. Det er enda i støpeskjeen, men jeg kan si såpass at det handler ikke om å sette en fersk dirigent og en fersk komponist på torsdagskonsertene, forteller rektoren.

– Hvis du som fersk vikar i Filharmonien ikke gjør en 100% toppjobb første uken risikerer du å ikke bli invitert tilbake. Vi må sørge for at studentene får berøring med orkesteret og det fantastiske nivået som er der på et nivå som tillater en viss fallhøyde.

– Hvorfor ville du bli rektor på NMH?

– Det har jeg ikke svart på før, godt spørsmål!

Tornquist sorterer tankene.

– Musikkhøgskolen er landets største musikkutdanningsinstitusjon, og i denne massen av studenter og lærere ligger det en dynamikk som er utrolig spennende å lede. Når det er sagt er det en klar motivasjon at jeg er den første generasjonen som har gått hele veien her på huset. For meg så handler det om å synliggjøre generasjonsskiftet.

Tornquist begynte på komposisjonsstudiet i 1984, og har siden gått inn og ut av høgskolen både som student og lærer. Før han overtok som rektor var han ansatt som leder av fagseksjonen for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi ved NMH.

– Når jeg selv kom inn her som student så var NMH en litt sprelsk 10-åring uten eget hjem. Nå er det en moden 40-åring som er selvsikker og godt etablert med egne venner og egen familie og er i ferd med å se at barna og barnebarna begynner å ta over. Generasjonsskiftet man hele tiden har sett ville komme, nå er det her.

– Er det motiverende?

– Kjempemotiverende. Det å nå kunne prege hvilke veivalg vi tar er en enorm motivasjon.