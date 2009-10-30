Til tross for beskjedent gjennomslag i neste års by:Larm-program, er interessen stor for Trondheims Bandkrieg foran kveldens finale.

I oktober har det vært Bandkrieg ISAK på i Trondheim. I kveld presenteres de tre finalistene samme sted. Et av bandene vinner studiotid for femten tusen kroner. Både arrangører og musikere skryter av byens rockmiljø overfor Adressa.no.

–Det har gått over all forventning, med mye folk alle kveldene, sier Thomas Christian Espenes til avisa.

Han anslår at om lag 600 har vært innom. Han er imponert over nivået på musikerne, ikke minst på scenen, og sjangerbredden.

Espenes har hørt gjennom demoene fra alle som ønsket å delta og forteller om stor interesse. Blant disse ble ni band plukket ut og presentert over tre kvelder. Hver gang er det blitt kåret en finalist, der en jury og stemmer fra publikum har hatt like mye å si.

Finalistene er Explicit Licks, Tomrom og Religiøs Voldtekt.

Sistnevnte spiller punk, mens Tomrom er blant Bandkriegs yngste deltakere og spiller metall. Explicit Licks er et hardrockband som har eksistert i fire år, forteller vokalist og gitarist Andreas Aasarød.

Han gir uttrykk for at trondheimsrocken er i ferd med å ta seg opp, ikke minst som en følge av innsatsen fra Rockforum og Husbråk.

Finalen i Bandkrieg finner sted på Kultursenteret ISAK i kveld kl. 19. Arrangementet er like gratis som det er rusfritt.

Da by:Larm nylig annonserte hvilke uetablerte talenter som skal få sjansen på neste års festival (februar neste år) stod det bare to trondheimsband på lista. Ingen av dem hører hjemme i poprock-feltet.

— Det er både rart og litt trist, med tanke på hvor mange musikalske spydspisser byen har hatt. Men vi føler ikke at det som kommer derfra er bra nok for øyeblikket, sa Joakim Haugland i by:Larm til Dagbladet.

Musikkansvarlig Ole Jacob Hoel i Adresseavisen skrev under på at byen for tiden ikke har band som er norgesledende innen sin sjanger og la til at 80-tallsheavyen «slipper tilsynelatende ikke tak».

