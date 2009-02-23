by:Larm: – Litt vel hvitt?

Før by:Larm foretok Ballade en liten enquete blant delegatene. Nå har vi spurt om deres forventninger til by:Larm ble innfridd, og om det var spesielle band eller artister de har lagt merke til denne hektiske konserthelgen.

Av Carl Kristian Johansen

Ballade snakket med de samme personene før by:Larm. Den artikkelen kan leses .

Anja Sletten – assisterende butikksjef i Platekompaniet Oslo City

Hva slags faglig utbytte fikk du av by:Larm?

— Jeg fikk sett en del av de konsertene jeg hadde lyst til å se, men gikk glipp av seminarene fordi jeg var på jobb. Det var dumt.

Noen band eller artister du la spesielt merke til?

— Frida Hyvönen innfridde fullstendig forventningene og det var kjempebra. Av band jeg ikke hadde hørt før var John Olav Nilsen og Gjengen bra. Bra frontfigur, karismatisk type. Syntax Terrorkester var også bra. Ellers hadde jeg ikke så store forventninger og resten av konsertene var sånn passe.

Øyvind Taraldsen – Project Manager Live Events – Sony Music Entertainment

Hva slags faglig utbytte fikk du av by:Larm?

— Jeg fikk dessverre ikke gått på by:Larm fordi jeg fikk en sønn på lørdag. Jeg er ikke akkurat bitter for det, men det var dumt å gå glipp av by:Larm.

— Men jeg fikk likevel sett Eva and the Heartmakers live på nettet fra Dagbladet-teltet, og det så vellykket ut. Det var en knall konsert, noe som er et godt utgangspunkt for den jobben vi skal gjøre med å få dem ut i næringslivet og eventmarkedet. Det er gøy.

Jarle Savio – New Media Manager, EMI

Hva slags faglig utbytte fikk du av by:Larm?

— Ikke så verst. Jeg fikk ikke vært på så mange seminarer fordi jeg traff folk jeg ville ha møte med i stedet. Jeg gjorde ikke så mange konkrete avtaler, men har hatt møter det vil komme noe mer konkret ut av senere. Dette var vel anvendt tid.

Noen band eller artister du la spesielt merke til?

— Kvelertak, Merlin og Årabrot. Jeg var på sju-åtte konserter om dagen og bør kanskje se litt færre band så jeg husker hva jeg har sett og hørt litt bedre. Jeg er veldig fornøyd med liveprogrammet og alt.

Kai Eide – kulturskolelærer Hurum kommune

Hva slags faglig utbytte fikk du av by:Larm?

— Jeg var på seminarer hver dag. Songwriterseminaret med Christian Ingebrigtsen og en del forskjellige forlagsfolk fra Europa, som kunne fortelle om forlagsdealer og hvordan best mulig presentere seg, var bra. Intervjuet med Joe Boyd var veldig hensiktsmessig og en fin innføring i 60-årenes London. For min egen del fikk jeg bra kontakt med forlagsfolk og dumpet inn i folk på de rette stedene, som i heisen og til lunsj. Som kulturskolelærer fikk jeg veldig stort utbytte og inspirasjon som jeg kan overføre direkte til mine elever. Nisjelandet kom fram med en del bra kunst som var spesiell, og så møtte jeg mange gode og gamle venner. Det var absolutt verdt å være med i år også.

Noen band eller artister du la spesielt merke til?

— Det var et par band som virkelig innfridde. Det ene heter New Violators, det andre er svenske Jenny Wilson. Ellers oppdaget jeg et ganske nytt og friskt band som imponerte meg ganske mye, og det var Pipedream. Disse tre skilte seg ut.

Annette Winkelmann – daglig leder Telemarkfestivalen i Bø i Telemark

Hva slags faglig utbytte fikk du av by:Larm?

— Jeg har deltatt på flere av seminarene og debattene på by:larm, og jeg synes at det har vært både nyttig og interessant. Kulturrådet og Norsk Musikkråd informerte om den nye arrangørstøtteordningen og musikkutstyrsordningen, og slike endringer er det svært aktuelt for oss å holde seg oppdatert på. Jeg synes ellers at paneldebattene jeg var på var artige. Særlig likte jeg analysen om at ”folk” har preget musikkbildet de senere årene – jeg sier meg jo helt enig i det.

Noen band eller artister du la spesielt merke til?

— By:larm hadde lagt opp til en fin serie med folkemusikkonserter og det var spesielt gøy å se Kim André Rysstad kvede sine lange ballader og skillingsviser til et stappfullt og engasjert publikum. Stemninga var nærmest hysterisk på ”Folkestadvisa”. Ellers holdt Frikar en tverrsjangerlig spektakulær danseforestilling som var underholdende og nervepirrende – oh my God! Under Dogs International gjorde en artig konsert, og minte i alle fall meg om at by:larm kanskje er litt vel hvitt…?