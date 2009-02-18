Pendelen i by:Larms retning?

by:Larm tjuvstarter på Youngstorget i dag. Ballade har snakket med et lite utvalg av årets delegater i forkant av årets arrangement, som setter i gang for fullt på torsdag. – Jeg er veldig fornøyd med by:Larm. Jeg ble forbauset over hvor bra gjennomført det var i Oslo i fjor, sier Kai Eide til Ballade.

Av Carl Kristian Johansen

— Annette Winkelmann – daglig leder Telemarkfestivalen i Bø i Telemark

Hva mener du om by:Larm som arrangement?

— Uten at jeg har vært på by:Larm før må jeg si at inntrykket mitt er positivt. Jeg har mye positiv erfaring med de folkemusikkrelaterte bransjetreffene jeg har vært på tidligere. Jeg ser at det er veldig mye rock på programmet, og at ikke alt nødvendigvis er interessant for meg, men det blir mer og mer viktig for oss i folkemusikkmiljøet å følge med på hele bildet.

Hva skal du på by:Larm?

— Jeg skal få med meg seminarene og jeg har lyst til å treffe bransjerelaterte artistformidlingsbyråer, men også TONO og andre aktører jeg må forholde meg til og som jeg ikke møter når jeg sitter her i Bø. Det er lettere å snakke sammen etter å møttes ansikt til ansikt.

Jon Uno Iversen – arkitekt i Iversen Arkitekter

Hva mener du om by:Larm som arrangement?

— Helt fantastisk bra. Det er flott å kunne oppleve nye band for første gang, spesielt spennende er det å se garasjeband som virkelig tar i et tak når de får sjansen. Det er mye tæl og pågangsmot og det er gøy å se, og så får man seg en ofte en overraskelse.

Hva skal du på by:Larm?

— Jeg skal bare oppleve musikk, så for meg blir dette en ren festival.

Øyvind Taraldsen – Project Manager Live Events – Sony Music Entertainment

Hva mener du om by:Larm som arrangement?

— Jeg synes det i stor grad er veldig positivt. En periode var det veldig mye av de samme temaene i seminardelen og de gikk litt på tomgang. Det er litt preget av det enda. Hovedsaklig har liveprogrammet vært spennende selv om alt ikke er like interessant. Men det er et positivt arrangement, og jeg har vært på de fleste arrangementene siden by:Larm begynte.

Hva skal du på by:Larm?

— Jeg skal få med meg noen foredrag og seminarer og så skal jeg knytte kontakter i bransjen. Det jeg driver med i Sony er ganske nytt. Jeg jobber med å utvikle spennende og kvalitativt godt forankrede musikkopplevelser og konsepter blant annet for eventselskaper som bruker artister aktivt, men tenger hjelp til større variasjon i bruk av artister. Og så vil jeg se litt konserter, deriblant Eva & the Heartmaker og Matias Tellez som begge er på Sony. Jeg vil også sjekke andre artister.

Anja Sletten – assisterende butikksjef i Platekompaniet Oslo City.

Hva mener du om by:Larm som arrangement?

— Jeg synes det er et fint arrangement. Det er en mulighet for de norske uetablerte band og artister til å lufte seg på scenen foran mange bransjefolk fra inn og utland, og det er en fin ting.

Hva skal du på by:Larm?

— Jeg skal se konsertene med Frida Hyvönen fra Finland og svenske Jenny Wilson. Og så vil jeg kanskje sjekke ut Zoom-vinneren Norma Sass. Jeg skal snart sette meg ned å plukke ut flere band.

Jarle Savio – New Media Manager, EMI

Hva mener du om by:Larm som arrangement?

— Det er helt fantastisk og jeg ser alltid sykt mye konserter i løpet av noen få dager. Da er jeg ganske fornøyd. Jeg synes årets seminarprogram inneholder mye interessant, selv om det sikkert ikke er alle som er enig med meg i det.

Hva skal du på by:Larm?

— Jeg skal se en mengde konserter, og det er førsteprioritet. Jeg skal også sitte i et panel på torsdag som handler om digital distribusjon og om hvilke utordringer vi står overfor når det gjelder akkurat det. Ellers er det er flere seminarer og foredrag jeg kunne tenke meg å gå på hver dag, blant annet The Pirates Dilemma med Matt Mason og Things I Have Learned in my Life So Far med Stefan Sagmeister. Det blir sannsynligvis veldig gøy. Jeg har egentlig booka fullt alle dagene med seminarer, og det er det lenge siden jeg har gjort.

Pia Prestmo – politisk rådgiver for Høyre

Hva mener du om by:Larm som arrangement?

— Jeg synes det er en genial anledning for ukjente band å få brynt seg på publikum og presse. Og det er en gyllen anledning for både blaserte og nye konsertgåere å bli kjent med hva som rører seg nå. Det virker som de store etablerte festivalene har peaket eller nådd sitt optimum for en stund når det kommer til størrelsen på artister og prisen på adgangskortene. Kanskje pendelen nå går mer i retning av by:Larms intensjoner og størrelse i stedet for Hove og det som var Quart. Markedet på den type festivaler har mettet seg og der er kanskje mer rom for by:Larm-varianten.

Hva skal du på by:Larm?

— Jeg skal møte venner, og hva jeg skal se vil jeg finne ut av senere i dag. Jeg synes Ida Maria er helt suveren og skal i hvert fall se henne. Ellers pleier jeg sjelden å legge opp strenge løp og hører på jungeltelegrafen på hva som er bra. Jeg liker å gå med åpen dør og åpent sinn.

Kai Eide – kulturskolelærer Hurum kommune

Hva mener du om by:Larm som arrangement?

— Jeg er veldig fornøyd med by:Larm. Jeg ble forbauset over hvor bra gjennomført det var i Oslo i fjor. TONO hadde bra line-up på sitt arrangement på Stratos, og ellers var det var det flere aktører og sponsorer som hadde gjort veldig mye ut av sine arrangementer. Spillestedene var bra organisert og på lyd lys scene var det fantastisk flinke folk. Jeg så også et stort engasjement blant ungdommen som jobbet mer eller mindre frivillig rundt dette.

Hva skal du på by:Larm?

— Jeg skal prøve å presentere noen nye unge artister som jeg har laget et par plater og demoinnspillinger med. Jeg har arrangert Hurum popfestival fire sommere på rad og presentert ungdomsband mellom 14 og 18 år. Ett av disse vant Global Battle of the Bands og representerte Norge i London. Bandet heter Christine med Christine Ekebeg som forsanger i bandet. I London konkurrerte de om 700.000 kroner og platekontrakt. Bassisten fra Sex Pistols satt i juryen og han stemte fram et punkband fra Brighton i stedet. Også regner jeg med å presentere mitt eget band, The Dolphin Days, og håper å finne en partner å gi ut en plate med, sier Kai Eide til Ballade. Eide er komponisten bak Jahn Teigens superhit «Mil etter mil» fra Grand Prix i 1978.

by:Larm starter så vidt med konserter på Youngstorget i dag. by:Larms omfattende program kan man lese på deres hjemmesider. by:Larm varer fram til lørdag 21. februar.