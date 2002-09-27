Fædrelandsvennen frikjent, ingen konsekvenser for Hetland

For et par dagen siden kom kjennelsen fra Pressens Faglige Utvalg (PFU) om at Fædrelandsvennen ikke har brutt godt presseskikk i den såkalte Quart-saken. – Ikke akkurat verdens største bombe, kommenterer Quarts pressesjef Pål Hetland frikjennelsen med.

Det var Hetland og hans kone Katherine Lück som innklaget avisen for PFU, etter at Fædrelandsvennen avslørte at Lück under årets festival hadde solgt Quart-billetter på svartebørsen. Ifølge Hetland og hans kone brøt Fædrelandsvennen med en rekke punkter i ”Vær varsom”-plakaten, fra starten med FV-journalistens skjulte identitet til avisens vinkling og oppfølging i de påfølgende dagene.

— Jeg står ved min klage, men konstaterer at PFU ikke ga meg medhold. Kjennelsen kom ikke særlig overraskende, siden vi har et system hvor pressen gjennom PFU vokter på seg selv. Nå betrakter jeg meg uansett helt ferdig med den saken, uttaler Pål Hetland til Ballade.

Hetland bekrefter at sommerens billettbråk vil føre til enda strengere retningslinjer for alle Quart-medarbeidere.

— Denne situasjonen kunne og burde ha vært unngått, og vi vil gjøre det vi kan for ikke å risikere noe tilsvarende i fremtiden. Men egentlig er det jo tillit dette handler om, og dessuten kom billettene som min kone solgte ikke fra Quart-administrasjonen, men fra Posten og Billettservice. Og uansett hvor mye vi styrker kontrollen i egne rekker, kan vi ikke styre Posten.

— Ingen konsekvenser

Da Cathrine Jacobsen for kort tid siden ble ansatt som administrativ leder i Quart-festivalen, ble det av enkelte tolket som tegn på at Hetland var på vei ut av festivalledelsen. Dette dementerer Toffen Gunnufsen.

— Jeg har hele tiden betraktet svartebørssaken som en privatsak mellom Pål, Katherine og Fædrelandsvennen. Den har ingenting med Quart-festivalen å gjøre, og får dermed heller ingen konsekvenser for Pål, bedyrer Toffen og tilføyer at ansettelsen av Cathrine Jacobsen var planlagt allerede før sommeren, lenge før svartebørsbråket med Pål og hans kone startet.

— Ansettelsen er bare en naturlig konsekvens av at festivalen er blitt mye større. Vi har vært to ansatte siden 1995, mens festivalen er blitt firedoblet i størrelse i samme periode. Det ble så stort at jeg ikke klarte alt på egen hånd lenger, mens jeg nå vil få frigjort kapasitet til å fokusere mer på bookingen, uttaler Toffen til Ballade.

Gjelden slettet

Han bekrefter også at de endelige regnskapstallene trolig vil ende på litt over en million i overskudd på årets festival.

— Det betyr at vi går ut av året med positiv egenkapital, etter at det har tatt oss fem år å nedbetale gjelden. Rent konkret betyr det at vi er i litt bedre posisjon til å styre mer selv neste år, hevder Toffen og avslører samtidig at Quart-ledelsen for tiden pusler med planer om å etablere Salamanderparken som et restaurantområde, med skikkelig god mat.

— I år tapte vi litt penger på campen og litt på maten. Når vi i tillegg ikke var helt fornøyde med mattilbudet , ligger det i kortene at vi vil prøve å gjøre noen vrier på dette feltet til neste år.