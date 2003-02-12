– Takk til Pål Hetland!

12.02.2003
Ivar Mykland

– Uten å legge meg opp i hva Pål og Quart måtte ha av diskusjoner, synes jeg det er på sin plass å minne om den fantastiske jobben Pål har gjort gjennom årene. Så her er mine ord om det, som en hilsen fra en gammel ørn, skriver Ivar Mykland, selv en av Quart Festivalens initiativtagere, og musiker i bl.a. Munch og Kristiansand Kunstkommando, i dette personlige brevet.

Av Ivar Mykland, musiker og performanceartist

Inntil i fjor hadde jeg gleden av å kunne tusle rundt og være i veien for de som jobber på Quart. Hvert år har hatt sine kriser, og vi har neglebitersk søkt sammen og ventet på mediestormer som aldri kom.

En gang var køene så lange at folk ikke rakk konsertene de var kommet langveis fra for å se. Et og annet år fikk ikke folk komme inn på konserter de hadde betalt for, fordi det var fullt. Et tredje gjør noen en Alcatraz-versjon av en reprise på Dawn at Vara, tett knyttet til festivalen. Og så videre. Mirakelet hvert år var at hverken media eller publikum gikk amok.

Kritikk, ja. Men ikke den blodtåka alt lå til rette for. Begrunnelsene kom frem, og ting ble satt i perspektiv. Festivalen kunne etterpå puste lettet ut, gi sponsorene en pressemappe uten sidestykke, og konstatere nok en suksess. Hver gang reddet Pål oss med revefliret, den sleivete kjeften og en eller annen nådegave jeg ikke vet navnet på.

Vi har ikke hatt noe sånt som Quart i Norge før: En festival blant «de store» som bransjen på begge sider av Atlanteren forholder seg til, og som hvert år disker opp med et program i ypperste verdenskvalitet. Det begynte med en gjeng freaks og utskudd, med Toffen som den desidert streiteste. Quart-stilen har alltid vakt forargelse, om det er mer Jesus, mer norsk eller mer profesjonalitet som forlanges. Pål elsker sånt, og har på de mest upassende steder dukket hodet opp med revefliret og et «Hey, var nå det noe å ta sånn på vei for». Fra utsiden kan det se ut som en utrolig arroganse.

Egentlig er vel vi like forundret som alle andre over at dette merkelige slenget av arbeidssky livsnytere skulle få til noe sånt som Quart, og det som ser ut som arroganse er ofte ikke annet enn talemåten til restene av denne underlige flokken kriminelle og kunstnere som festivalen en gang sprang ut fra.

Bruduljene i sommer tørket revefliret av Pål hele høsten. Pål var aldri «profesjonell». -Han var bare skapt for jobben, og sannsynligvis det nærmeste en informasjonsarbeider kommer en rockevokalist. For en bladlus som vil et sånt menneske noe ondt, er det den enkleste sak. Det er bare å si «venn», og sette dolken i ryggen.

Pål er tilbake. Revefliret er der ikke lenger. Mellom et kaotisk skjerf og uregjerlig hår bretter det seg ut et ulveglis. Mannen er blitt til noe som kunne vært den perfekte talsmann for Saddam Hussein.

Vi ville slått opp paraplyene våre og ledd oss i hjel i bomberegnet.

Ivar M.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Quart Festivalen forsvarer Bjørge

Quart Festivalens frittalende pressekoordinator, Pål Hetland, rykket i TV2 fredag ut med et sterkt forsvar for Svein Bjørges kritikk av...

Quomiks: Øya

Quart Festivalen fremstiller Øyafestivalen som neo-nazister

Quart Festivalen fremstiller Øyafestivalen som neo-nazister Quart-festivalen gikk i helgen til et heller sjikanøst angrep på konkurrenten Øyafestivalen. Det er...

Quomiks: «Øyafestivalen» (Tegning: Ronny Haugeland)

Indignert Øya-ledelse vil «beskytte Quart mot seg selv»

En mulig konflikt er under oppseiling i etterkant av at Quart Festivalen la ut en tegneserie på sine hjemmesider i...

Quomiks: «Øya» (Tegning: Ronny Haugeland)

Kunsten å provosere

Tråkker Ronny Haugeland på ømme tær når han henger ut Øyafestivalens ledelse som nynazister som rævpules av Levi’s? Mangler Øyafestivalen...

Quomiks: «Øya» (Tegning: Ronny Haugeland)

Tegneserieskaper treffer bullseye?

NRKs nyansatte radiosjef Nils Heldal går her inn i debatten om Quarts harselas med Øyafestivalen. – Jeg sitter igjen med...

Knut Vidar Nilsen, Carlings

Carlings: – Haugelands strek en del av rockens vesen

Carlings’ markedssjef Knut Vidar Nilsen tror ikke Quart Festivalens angrep på sin tidligere sponsor Levi’s vil få konsekvenser for deres...

Flere saker

Solbjørg Tveiten

Var vi ikke enige om at kunst er viktig?

Må vi være så kultiverte? Hvorfor trenger vi kunsten? Store spørsmål med mange svar, skriver Solbjørg Tveiten etter at kulturministeren...

Det Norske Jentekor

– Vi har ikke noe jernregime, men jentene vet hva som forventes av dem

Noen ganger blir det så mye samtidsmusikk i Det Norske Jentekor at dirigent Anne Karin Sundal-Ask bare vil synge glade...

Louise Winnes Prestgard

NY JOBB: Louise Winness Prestgard skal lede Drammen Scener

– Det skal gå gjetord om Drammen Scener! Jeg ønsker at vi skal utvikle publikumsopplevelsen fra A til Å, sier...