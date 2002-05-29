Bransjen

Tegneserieskaper treffer bullseye?

Publisert
29.05.2002
Skrevet av
Nils Heldal

NRKs nyansatte radiosjef Nils Heldal går her inn i debatten om Quarts harselas med Øyafestivalen. – Jeg sitter igjen med en formening av at Øyafestivalen rett og slett blir sure fordi serien treffer spikeren litt vel mye på hodet, skriver han. – Øyafestivalen har fremtredende spons, og de har fokus på det norske. Det er derfor det blir morsomt – fordi det er «litt» sant i stripa.

Av Nils Heldal, radiosjef, NRK

Serien til Ronny Haugland har fartstid fra Quart Festivalen 2000. Stripene er meget morsomme, og innholder bøtter og spann med selvironi. Toffen er en halvfull feiting som ljuger og jukser, mens Pål Hetland er en enerverende sleip fisk.

Hvorfor er dette morsomt? Jo – fordi Toffen er jo ikke helt tynn, han drikker sikkert noen ganger, og han innrømmer tidvis at det er ikke lett å følge med på alt. Pål Hetland har en pressetalsmanns kjeft av en breiflabb, og målet helliger midlet når det gjelder tabloide oppgulp som tjener Quartfestivalen.

Det er fint at folk har selvironi på sarkasme om seg selv.

Så ble Øyafestivalen omtalt. De ble fremstilt som sponsorslikkende neonasjonalromantikere. Øyafestivalen har fremtredende spons, og de har fokus på det norske. Det er derfor det blir morsomt – fordi det er «litt» sant i stripa. Øyafestivalen syntes ikke det var morsomt. De ble sure. Dette ville de ha seg frabedt, og her tryner Øyafestivalen.

Fordi det jeg sitter igjen med er en formening om at Øyafestivalen rett og slett blir sure fordi serien treffer spikeren litt vel mye på hodet. Er det egentlig slik at de selv mener at de har solgt rumpa si litt vel mye?? Jeg mener at de ikke har grunn til å føle det, men nå virker det slik.

