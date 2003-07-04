Populærmusikk

Sol over Quartfestivalen – tross alt

Publisert
04.07.2003
Skrevet av
Kat Borgen

Torsdag ettermiddag lå skyene truende over Odderøya, men musikken og festivallivet gikk sin glade gang. Så langt har Quart Festivalen 2003 budt på en rekke fine musikalske opplevelser, stykket opp av omskiftelig vær og påstander om økonomisk rot. Ballades utsendte medarbeider Kat Brogen forteller her om livet på det blide Sørland i disse rock´n´roll-tider.

Ballade snakket torsdag formiddag med festivalsjef Toffen Gunnufsen, som var imponert og takknemlig for publikums utholdenhet under gjørmebadet tirsdag.

— Vi hadde syv-åttetusen mennesker inne på Odderøya, som holdt ut helt til Queens Of The Stone Age hadde spilt siste tone på Idrettsplassen. Ellers har Odden vist seg som en fin støttescene, og arrangementsmessig har det meste har gått på skinner.

I dag kunne Dagbladet ellers fortelle at komponist John Persen har anmeldt Quartfestivalen til Økokrim etter en lang serie artikler om påstått økonomisk rot og sammenblanding av interesser i Quartstyret.

— Jeg får bakoversveis når jeg leser i Dagbladet om det jeg mener er økonomisk svindel og rolleblanding i festivalen, sier Persen.

John Persen satt i Kulturdepartementets musikkfestivalutvalg i 1997 og 1998, og har nå sendt en anmeldelse til Økokrim, for økonomisk svindel og brudd på regnskaps- og habilitetsloven.

Toffen Gunnufsen tar anmeldelsen med ganske stor ro, og gir følgende kommentar: – Hvem som helst er velkomne til Kristiansand, for å kikke på regnskapene. Vi har levert godkjente regnskaper til musikkfestivalutvalget siden starten av festivalen.

Tiden får vise hvordan det går med den økonomiske siden av saken. Antagelig er det ikke så mange av de tilreisende musikkelskerne som bryr seg så mye om akkurat den siden av saken, for under festivalen kommer de musikalske tilbudene som perler på en snor, der mye av det mest interessante foregår på de mange klubbbene utover natten.

Ballade har bl.a. hatt fine opplevelser på Vaskeriet,Caledonien og Havana. På det sistnevnte stedet har Peer Osmundsvaag tatt sitt Way Out North-opplegg videre, med opptredener med bl.a. Palace Of Pleasure, Bjørn Torske, Dibidim og Ugress. Onsdag kveld overvar Ballade en svært fin konsert med AM + UV, som er det nye prosjektet til AnneMarie Almedal og Nick Silllitoe, som bød på lounge-elktronika og vakre ballader av tidvis svært høy kvalitet.

Furia leverte et sjarmerende sett på Idrettsplassen på onsdag, og både John Doe, Don Juan Dracula og Ricochets har vist seg frem fra sin beste side- de siste med et nokså forrykende show i yrregnet, til tross for knitrende lyd.

Ellers later alt til at lørdag blir den store norske dagen i Kristiansand, med konserter av Röyksopp, Ralph Myerz & the Jack Herren Band, Ephemera, Immortal, St. Thomas og Red Harvest. I skrivende stund venter vi på hva Alpine Those Myriads!, Thulsa Doom, Sgt. Petter og Thomas Dybdahl vil byoss, mens fredagen bl.a. byr på Turboneger, Xploding Plastix og Surferrosa. For de mørkere anlagte tilbyr dessuten den lokale goth-klubben Club Lestat lørdag på en aften på Vaskeriet i samarbeid med Quart festivalen, med Anax Imperator og Djer fra Gotham Nights og Club Lestat.

