Bransjen

Bieber i Oslo

Publisert
16.11.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

Skandale eller suksess?

Det er et spørsmål Norsk Rockforbund stiller under årets arrangørfestival i Kongsberg.

Få andre artister har skapt så mye oppstyr som Justin Bieber greide da han gjestet Oslo i sommer. Tusenvis av hysteriske ungdommer stimlet til operataket i håp om å få et glimt av ungpikeidolet.

Kaoset gikk imidlertid for seg uten store personskader — var det flaks eller godt jobbet? Var det en genistrek av et PR-stunt, eller en arrangørmessig skandale?

Rokforbundet har satt ned et panel av eksperter på feltet sikkerhet og beredskap, og skal diskutere saken til det fulle i Kongsberg i morgen.

I panelet sitter Jon Birger Berntsen (Beredskapssjef, Oslo kommune), Henning Kristiansen (Leder/Styreformann, ProSec), Jørgen Aas (Movement Strategies), Leon Hill (Universal Music), Sofie Nilsen (Den Norske Opera), Kjell Bjerklund (Fellesoperativ Seksjon, Oslo Politidistrikt) og Kåre Stølen (Stasjonssjef, Grønland politistasjon).

Ordstyrer er Svein Egil Hernes (Independent Event Services).

Flere saker

Erlend Apneseth

Erlend Apneseth: – Eg fekk strekke meg etter dei som var eldre

Erlend Apneseth fra Jølster i Sogn og Fjordane er Husvarm på Riksscenen denne høsten. Her forteller den kritikerroste musikeren og...

Stillbilde fra Vegar Vårdals HAVELLA

Ballade video LIII: Når huldra spiller opp

Norsk folkemusikk, trio-jazz, viserock og Africana. Fem nye videoer med Vegar Vårdal, Helge Lien Trio, Charlotte Audestad, Queendom og Lars...

Torgny Amdam

Har samtalen overtatt?

Samtalescenene er i vekst, mens konsertscenen kan ha nådd et metningspunkt. Betyr det at praten er den nye rocken?