Bransjen

– Annonsefinansierte gratistjenester skader industrien

Publisert
11.02.2010
Skrevet av
Tellef Øgrim

Warner Music truer med å trekke artistene sine hvis Spotify ikke får flere betalende brukere.

— Det er tydelig at gratis musikkstreaming ikke er bra for musikkindustrien. Å i utgangspunktet tilby all musikk gratis, og så kanskje klare å lokke noen over til å betale for det, er ikke slik vi har lyst å drive forretninger, sier Warner-sjef Edgar Bronfman Jr. til BBC News, sitert på norsk av VGNett.

Det er ikke bare Spotify som går gjennomgå av et av verdens største plateselskaper. Også LastFM blir av Bonfman stemplet som «clearly not postive for the industry».

Artiklene i både VG og BBC kan gi inntrykk av at Warner trekker sine artister fra disse tjenestene med øyeblikkelig virkning. Det er ikke dekning for dette i BBCs artikkel, som til og med understreker at det ikke fremgår om Warner vil fjerne musikk fra eksisterende tjenester eller nekte å gjøre lisensavtaler med nye tjenester.

Warner går lenger enn andre selskaper i sin åpne tvil om Spotifys forretningsmodell, men sier ikke at låtene og artistene som er på Spotify pt skal bort.

BBC siterer Paul Brindley, konsulent inn digital musikkformidling og tilknyttet selskapet Music Ally. Han peker på de kommende lisensforhandlingene mellom selskapene og Spotify og sier at det ville vært en tragedie dersom Warner skulle følge opp det som nå blir sagt med å trekke selskapets innhold uten først å gi Spotify en sjanse til å vise sin evne til å konvertere brukere over til betal-versjonen.

