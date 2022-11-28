Illustrasjonsfoto

(Foto: Jallen Fosati /unsplash)

Vil samle ønsker og mål for eksport av norsk kunstmusikk

Publisert
28.11.2022

Music Norway inviterer til innspillmøter på nyåret.

Bransjeinitiativet Music Norway setter i gang innspillmøter for å samle profesjonelle aktører innen kunstmusikkfeltet til diskusjon om muligheter og utfordringer: Målet er å kartlegge behov og samle idéer for tiltak som tilrettelegger for musikkeksport. Det skriver Music Norway på sine nettsider/nyhetsbrev.

Målgruppen er aktører som jobber internasjonalt innen klassisk musikk, samtidsmusikk, lydkunst og andre eksperimentelle musikalske uttrykk. Det kan være enkeltkunstnere som komponister og utøvere, representanter for orkestre og ensembler, arrangører, agenter, management, forlag og andre selskaper eller organisasjoner innen kunstmusikkfeltet som når ut internasjonalt eller har ambisjoner om å gjøre det. Møtene er også åpne for andre interesserte. De starter i Oslo 5. januar, og fortsetter i Bergen og online.

