500 000 til likestilling

Første halvdel av Kulturrådets pott for likestillingsprosjekter på musikkfeltet er fordelt.

Dette året er det opprettet en forsøksordningen for å støtte og stimulere strategisk arbeid mot en bedre kjønnsbalanse i musikklivet. Ordningen er på en million kroner, og nå er den første halvparten fordelt.

— Etter en gjennomgang av de første søknadene til ordningen, er vårt inntrykk at den største utfordringen ligger i holdningsskapende arbeid. Vi vet at det i dag foreligger et stort rekrutteringsgrunnlag blant kvinner til musikkbransjen, men at mange, f.eks. arrangører og produsenter, ikke leter nok blant dem. Her må det en holdningsendring til, sier utvalgsleder Malika Makouf Rasmussen.

Sju prosjekter har fått tilskudd i første runde. Mange av disse har fokus på kjønnsbalansen i utøverfeltet, og særlig innenfor de rytmiske musikksjangrene. I tillegg er det bevilget midler til prosjekter som skal bidra til refleksjon, normkritisk tenkning og holdningsendringer. Prosjektet «Full pop» vil gjennom konsertkvelder og debatter problematisere kjønnsroller innenfor musikkritikk, artistpromotering og instrumentvalg.

Disse har fått støtte i første omgang:

AKKS Trondheim: Produksjonskurs (50 000)

Charlotte Myrbråten: Full pop – (60 000)

Fanny Lykke Øhrling: Mamacitasprosjektet rettet mot unge jenter i hip hop-miljøet (90 000)

Improbasen: Balanse NÅ! 100 000

INFI camp (50 000)

Musikk og Ungdom: The Girls Camp Norway 2013 – Musikksommerleir for jenter (100 000)

Petter Frost Fadnes og Gunhild Seim: = Impro (50 000)