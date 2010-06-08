Arne Nordheim vert gravlagt på statens kostnad

Regjeringa har bestemt at Arne Nordheim skal ærast med gravferd på statens kostnad. – Arne Nordheim vil bli hugsa som ein av våre fremste samtidskomponistar og ein frontfigur for den musikalske etterkrigsmodernismen. Nordheim har utmerka seg som både komponist, skribent og musikkpolitikar. Ei rekkje ærevisingar vitnar om Nordheims nasjonale og internasjonale betydning, seier statsminister Jens Stoltenberg.

Gravferda finn stad i Oslo Domkirke, onsdag 16. juni kl 13.00.

«Arne Nordheim lærte oss at det var mulig å være komponist i Norge!» Slik starta komponistforeningens styreleder, Asbjørn Schaathun, sine minneord til Arne Nordheim, her på Ballade igår.