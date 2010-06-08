Arne Nordheim vert gravlagt på statens kostnad

Publisert
08.06.2010
Skrevet av
- Red.

Regjeringa har bestemt at Arne Nordheim skal ærast med gravferd på statens kostnad. – Arne Nordheim vil bli hugsa som ein av våre fremste samtidskomponistar og ein frontfigur for den musikalske etterkrigsmodernismen. Nordheim har utmerka seg som både komponist, skribent og musikkpolitikar. Ei rekkje ærevisingar vitnar om Nordheims nasjonale og internasjonale betydning, seier statsminister Jens Stoltenberg.

Gravferda finn stad i Oslo Domkirke, onsdag 16. juni kl 13.00.

«Arne Nordheim lærte oss at det var mulig å være komponist i Norge!» Slik starta komponistforeningens styreleder, Asbjørn Schaathun, sine minneord til Arne Nordheim, her på Ballade igår.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

