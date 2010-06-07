Arne Nordheim

Publisert
07.06.2010
Skrevet av
- Red.

Arne Nordheim lærte oss at det var mulig å være komponist i Norge! Han var alt annet enn selvutslettende norsk og beskjeden, der han med flagrende hår og en lettere engasjert og eksaltert sonor tenor-røst, inneklemt i NRKs sort-hvite tv-rute, en gang på tidlig 70-tall, for enhver pris skulle opp og innimellom orgelpiper og legge store treblokker på orgeltangentene for å kunne lokke ut uhørte klanger av det ærverdige, men nå etterhvert stadig mer plagede, instrument. Dette var første gang jeg hørte en voksen mann med slips si med interesse og autoritet at man kunne komme INN i lyd, ja, faktisk oppleve den helt fra innsiden!! En skjellsettende opplevelse for et ungt menneske.

“Det nordiske sinds univers” var et uttrykk din venn, den danske komponisten og kulturpersonligheten Per Nørgård myntet i en artikkel i 1956. Han forsøkte med dette å forklare nødvendigheten av å holde fast ved verdier i den nordiske kulturen som kan være med på å gjøre vår musikk egenartet; Ikke bare ved å forstå og kjenne vår kulturarv, men også ved å ta med i selve uttrykket vårt intime forhold til klima og omgivelser som er fylt av slående kontraster og dramatikk.

Det eruptive, kontrastfylte og nærheten til storslåtte landskap, som i følge Nørgård altså er forutsetninger for vårt nordiske “temperament”, er for meg blant de viktigste bestanddeler i din musikk, Arne. Du beskrev også ofte din musikk som inneholdende “katastrofen i idyllen og idyllen i katastrofen”, kanskje nettopp som et sinnbilde på vår omkringliggende og uberegnlige natur. (Dette er mesterlig illustrert i litteraturen av Knut Hamsun i scenen der en mann på vei til skafottet sitter humpende på en oksekjerre. Han kjenner at han sitter på en kvist i den harde benken på oksekjerra. Han flytter seg og tenker: «Nu kjennes alt så meget bedre.») Sagt på en annen måte: det lille i det store, det store i det lille.

Hvordan kan man så beskrive alt dette i musikk? Velkjent er din flittige brukte signatur bestående av et innledende voldsomt anslag i orkesteret, et tilsynelatende kaos, med en hale av lange utholdte tråder i det svakeste pianissimo over mange oktaver, høyt og lavt, som for oss tilhørere beskriver et imaginært nordisk landskap; strykerklangene som brer seg dramatisk og symmetrisk ut i orkesteret som om vi er vitne til en slags lydlig magma, naturens formasjoner i lydlig drakt; celloen med sin inderlige og asketiske solo spilt nesten bare på to toner som i «Doria»; bassklarinettens mælende og sonore klanglige dyp, som i par med piccolofløytens tørre, ru tone, liksom risser opp yttergrensene for den menneskelige stemme; korte, urbane utbrudd fra el-gitaren som i «Epitaffio», korklangene som ligger som en overveldende etterklang, et “Nachruf”, et lydlig avtrykk som etter all vår menneskelig aktivitet og streben; eller akkordeonet som kjemper og pruster som et dyr i «Spur». At dette er lydbilder som ikke bare er bestanddeler i det nordheimske klanglige univers men lybilder som også har rukket å bli en del av vårt eget indre musikalske og menneskelige landskap. Lydbilder som vi bærer med oss som verdifulle klanglige ikoner.

Du har altså i din musikk på mange måter klart å målbære alt dette i “det nordiske sinds univers”, gjennom hele din produksjon, fra gjennombruddsverket “Aftonland” i -57, gjennom de store orkesterverkene på 1960- og 70-tallet; mesterverkene “Epitaffio”, “Floating” og “Greening”, til de mer avklarede og lyriske verkene fra og med 1975, før du i moden alder tok tak i en annen side av vår natur og oss selv, gjennom verker som nesten kan virke monolittiske i sin rå uttrykkskraft.

——–

Noen år senere: Jeg husker et grønt platecover og jeg må få lov til å sladre: ekspeditøren i platebutikken kunne ikke helt skjønne hva jeg skulle med DEN platen! På forsiden dukket denne voksne mannen med flagrende hår og store tv-briller opp igjen. Dette var deg, Arne. En norsk komponist utgitt på et ordentlig plateselskap. Hva mer trenger et ungt menneske? Kunne denne mannen fra Larvik og Norge så kunne kanskje også vi andre.

——–

På vegne av alle dine venner og kolleger i Norsk Komponistforening takker jeg deg for alt hva du har gitt oss av musikk, men også fordi du har sørget for at det fortsatt går an være komponist i Norge og ha såkalte, sett på bakgrunn av den omkringliggende massekultur, avvikende meninger, som i beste fall gjennom nye generasjoner av komponister kan målbære en av dine sterkeste visjoner: nye uhørte klanger!

Asbjørn Schaathun er styreleder i Norsk Komponistforening.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Risto Holopainen08/Foto: Universitetet i Oslo

The Nordheim Tapes: Eit puslespel med fleire løysingar

INTERVJU: Då ”The Nordheim Tapes” kom på forsommaren fekk me stifta kjennskap med gamle opptak av musikk som Arne Nordheim...

Kenneth Karlsson (Foto: Tom Sandberg)

Elektronisk Nordheim

INTERVJU: Cikada Duo er i samarbeid med Elisabeth Holmertz og Åke Parmerud aktuelle med ei innspeling med verk av Arne...

Arne Nordheim2006 3 (Foto: Lisbeth Risnes/MIC)

Den store norske skatten

– Feiringen var jo et naturlig fysisk anliggende, idet at jeg har levet lenge. Jeg kom til verden, som det...

Arne Nordheim

Arne Nordheim æresdoktor ved Noregs musikkhøgskole

Komponisten Arne Nordheim vert fredag 18. august, under den høgtidsame opninga av det 34. studieåret ved Noregs musikkhøgskole, gitt graden...

Arne Nordheim (foto: Lisbeth Risnes)

Arne Nordheim 75 år: Oslo Sinfonietta feirar på Høvikodden

”Det eneste som er verd å skrive musikk om er kjærligheten og døden” skal Arne Nordheim ha sagt på Theatercafeen...

Marius Hesby, farger (Foto: Inge K. Hermansen)

Nordheim i ny drakt: «Fonos» for Marius Hesby

Begivenheten er stor når Arne Nordheim leverer et orkesterverk for første gang siden fiolinkonserten fra 1996. En av Norges fremste...

Flere saker

Inger Elise Mey

TONO-direktør gjenvalgt som styreleder i CISAC-komite

Avdelingsdirektør for Online Media i TONO, Inger Elise Mey får to nye år som leder for CISACs Media Technical Committee.

Det aktuelle programmet De Neste er en variant av TV2s Hver Gang Vi Møtes – artist covrer artist – denne gangen ung covrer gammel, skriver Torgny Amdam.

Kom igjen, Krinkmeister!

KRONIKK: Den verste formen for elitisme er den som undervurderer folkets evne til å sette pris på noe nytt eller...

Monica Ifejilika, Tuva Syvertsen og Benedicte Maurseth

Ballade radio: Folkemusikken tar et oppgjør med språkbruk

Vi starter i mosegrodde holdninger på en landskappleik. Hør Ballade og Magasinet Folkemusikk sin paneldebatt og podkast om språk, kjønn...