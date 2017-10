Uklare tall for Forsvarets Musikk

Av

Forsvarets Musikk ble i november 2016 skånet for kutt, etter at to av fem korps ble foreslått nedlagt i langtidsplanen for forsvaret. I forliket, som gav videreføring av alle korpsene, ble 40 prosent av finansieringen for fire av de fem korpsene overført til Kulturdepartementet fra 2018.

I statsbudsjettet som ble lagt frem torsdag kommer dette frem slik i Forsvarsbudsjettet:

”videreføring av fem korps i Forsvarets Musikk (69,6 mill. kroner, hvorav 46,4 mill. kroner er lagt på Kulturdepartementets budsjett”

Forsvarets Musikk fikk for 2017 bevilgninger på omtrent 150 millioner kroner. Ved første øyekast ser tallene i budsjettet ut som en samlet bevilgning på rundt 115 millioner kroner til korpsene. Dette ville være katastrofale tall ifølge avtroppende hovedtillitsvalgt i Norsk offisersforbund Ola Ellefsen, som understreker at tallene ikke kan leses slik.

– Videreføring vil si i henholdt til langtidsplanen. Langtidsplanen hadde tatt høyde for en innsparing, men i og med at korpsene skal videreføres, vil de foreslåtte sparte pengene i planene tilbakeføres til Forsvarets Musikk. I disse midlene ligger overføringene fra Kulturdepartementet.

Ingen grunn til jubel

Han mener at dette kanskje vil si at korpsene vil motta tilsvarende finansiering som i år, uten at det gir grunn til jubel.

– Det er knappe tider, og mange tommer uker rundt omkring. Men dette vet vi altså ikke før Forsvarsdepartementet har fordelt midlene til Forsvarets Musikk.

Den største endringen for Forsvarets Musikk kan dermed vise seg å være at kultur ikke lenger er en egen post i forsvarsbudsjettet, men lagt inn i budsjettkapitlet om felleskapasiteter i Forsvaret. Ellefsen mener at dette kan gjøre det lettere å omdisponere midler til korpsene innad i budsjettet. Ulempen er at det vil bli vanskeligere å synliggjøre hva som går til kultur, og dermed gjøre det uklart å følge med på hva korpsene faktisk får tildelt.

Det fremgår ellers ikke av teksten i Kulturbudsjettet hvor i budsjettet bevilgningen til Forsvaret Musikk hentes fra, men Kulturdepartementet skriver i en e-post til Ballade at flyttingen er en teknikalitet, slik at midlene ikke har gått på bekostning av noe annet i kulturbudsjettet.

Sjeldent uklart

Forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon, Hans Ole Rian, omtaler det som svært sjelden at det er så uklart hva noen faktisk får i bevilgning.

– Dette kan være mindre dramatisk enn det først ser ut som. Men som Ellefsen sier, det er det helt umulig å lese ut av budsjettet. Samtidig viser erfaringene at postene til Forsvarets Musikk kan endres i løpet av året. Det har forsvarsjefen myndighet til å gjøre dersom han mener det trengs penger til andre tiltak. Det er alltid usikkerhet rundt musikken.

Sammenliknet med symfoniorkester, som Rian mener det er naturlig å sammenlikne korpsene med, er dette svært uforutsigbare arbeidsforhold. Orkestrene kan dessuten være rimelig sikre på å få omtrent tilsvarende økonomiske rammer fra år til år.

– Det er vanskelig for Forsvarets Musikk å planlegge langsiktig. Dirigenter og solister på dette nivået er gjerne engasjert flere år frem i tid, og det er krevende for korpsene å gjøre. De har per i dag også for lite penger til å sette opp de produksjonene både forsvaret selv og samfunnet rundt forventer at de skal gjøre