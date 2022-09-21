Arild Andersen tildeles St. Olavs Orden

Kongen har utnevnt komponist og jazzmusiker Arild Andersen til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Tildelingen vil foregå på Nasjonal jazzscene mandag 26. september kl. 18.00.

Andersen mottar utmerkelsen for sin fremragende innsats for jazzmusikken. Forslaget ble fremmet på vegne av et samlet norsk jazzliv, arrangørmiljø, musikerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og jazzfestivaler over hele landet.

Arild Andersen, f. 27.10.1945, har siden 1967 vært ansett som Norges ledende jazzbassist. Nesten like lenge har han vært en av de mest kjente og respekterte norske musikere i det internasjonale jazzmiljøet. Rollene hans har hovedsakelig vært leder og komponist for egne band og prosjekter, samarbeidspartner og medmusiker for en lang rekke norske og internasjonale kollegaer, samt kontrabassist i så vel solo- som bandsammenheng.

Med en vital og vidtfavnende tilstedeværelse i norsk og internasjonalt musikkliv, gjør at Andersen i dag har en unik status som en tradisjonsbærende og fornyende utøver i verdensklasse på sitt instrument. Han er også en sentral jazzfaglig ressurs og inspirasjonskilde for musikere fra tre generasjoner. I mer enn 45 år har han delt yrkeserfaringer og samtidig satt standard i møtet med yngre musikere, ofte i sine egne band. Andersen innehar en utrettelig kunnskapsoverlevering i øvingsrommet og en umistelig verdi på scenen.

I en alder av 76, er han fortsatt et kraftsenter i norsk jazz, og i manges øyne den viktigste norske forvalteren av den moderne jazztradisjonen som har røtter og stamme i amerikansk etterkrigsjazz. Når den siden 1970 også gradvis har fått et sterkt og gjenkjennelig europeisk og norsk grein- og bladverk, skyldes det ikke minst Andersens rause bidrag gjennom over 50 år.