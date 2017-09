BALLADEPODDEN: Kunsten foran kunstneren – eller motsatt

Av

Vi presenterer BALLADEPODDEN: En podkast for kritikk og samtale om andre temaer fra norsk musikkliv.

Podkasten er denne gangen tatt opp på en benk i en park på Grünerløkka i Oslo, umiddelbart etter at bestillingsverket “Arp” ble fremført på Parkteateret scene i anledning scenens 15-årsjubileum.

Musikkjournalistene som snakker om konserten er Tellef Øgrim og Aslaug Olette Klausen.

Om bestillingsverket Arp og besetningen som fremførte verket sto det blant annet dette å lese på Parkteaterets hjemmesider:

Pekula er navnet på det nye plateselskapet til Erlend Mokkelbost (Montée, KILLL, JR Ewing) og Jansen Records. Det er også navnet på et helt nytt konsertbasert bandkonsept, der stilarter, musikere og tematikk forandrer seg fra utgave til utgave. Første opptreden blir under Parkteatrets 15-årsjubileum, der et band bestående av 50 % kvinner og 50 % menn skal urfremføre bestillingsverket «Arp». Musikerne vil være anonymiserte under fremførelsen.

– Da Parkteatret ba om et bestillingsverk, hadde jeg null lyst til at dette skulle bli *min* musikk. Til det er jeg omringet av altfor mange gode musikere og låtskrivere. Men problemet med å ramse opp flinke folk, er ballasten som følger med: At publikums bånd til musikerne blir for sterkt, og man forventer et spesifikt sound. Jeg tror på styrken i å anonymisere, både i forkant av konserten og på scenen under fremførelsen. Kombinasjonen av noen enkle føringer fra meg og musikernes vanvittige gir har vært veldig fruktbar, og jeg tror dette blir rått, ikke minst for publikum.

Bestillingsverket er resultat av et tett musikalsk samarbeid som har foregått over flere måneder, som vil være første utgave i en fremtidig lang rekke av konserter under navnet Pekula, hvor man stadig skifter besetning, uttrykk og estetikk.

