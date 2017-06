BALLADEPODDEN: Svisker i Parken

Podkast: Arve Tellefsens konsert under festivalen Piknik i Parken undervurderte pop-publikummet.

Vi presenterer BALLADEPODDEN: En podkast for kritikk og samtale om andre temaer fra norsk musikkliv.

Podkasten er tatt opp på bakrommet i Vigelandsmuseet umiddelbart etter at Arve Tellefsen gjestet museets borggård under Piknik i Parken-festivalen fredag.

Musikkjournalistene som samtaler om stykket er Tellef Øgrim og Aslaug Olette Klausen.

Tellefsen hadde med seg Håvard Gimse på piano, samt en danser fra Ballethøgskolen. Det var også en gjesteopptreden av sangeren Raja.

Piknik i Parken arrangeres i parken ved Vigelandsmuseet i Oslo. Festivalen har siden oppstart hatt en populærmusikalsk profil. Om bookingen av Tellefsen skriver festivalen dette på egne nettsider:

– Arve Tellefsen er et godt bevis på at vi har den musikalske friheten til å booke det vi har lyst til og som vi mener er fantastisk musikk. Uavhengig av sjanger og rammer. Og når vi har nevnt det til folk at selveste Arve er booket til festivalen har alle sagt, selvfølgelig skal han til Pipfest. Da har vi lykkes. Arve og Solange på samme plakat er Piknik i parken.